Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ragnarök komt eraan - de volgende God of War-titel is nu bevestigd, na een lange periode van geruchten, en Sony heeft er onlangs een einde aan gemaakt met een volledige gameplay-trailer.

Het ziet er absoluut prachtig uit en zal het verhaal van Kratos en Atreus enkele jaren na het einde van de laatste game voortzetten. Blijf lezen om alle belangrijke details te ontdekken die je moet weten, maar wees gewaarschuwd - dit artikel bevat enkele spoilers voor het einde van de laatste game!

Sony gaf ons een echte show in september 2021 toen het zijn Showcase-evenement gebruikte als de kans om voor het eerst goed te pronken met Ragnarök - we wisten dat de game eraan kwam, maar we hadden geen titel, laat staan gameplay.

Eerder hadden we een teaser die je hieronder kunt vinden - bijna precies een jaar voor de nieuwste trailer uitgebracht en bijna niets bevestigd.

Wat het ons echter wel gaf, was een releasevenster van 2021, waarvan we weten dat het sindsdien is uitgesteld. De wereldwijde pandemie kan grotendeels de schuld krijgen, maar we hebben nog geen nieuw releasevenster om te anticiperen. Op basis van de indrukwekkende gameplay in de nieuwste trailer hopen we echter dat een release in 2022 in de maak is.

Het einde van de God of War van 2018 bevatte nogal wat razendsnelle onthullingen, dus stop met lezen als je het nog niet hebt uitgelezen!

Aan het einde van het spel kwamen we erachter dat Atreus bij zijn geboorte Loki heette, wat suggereert dat hij zelf deel uitmaakt van het Noorse pantheon waar Kratos zich zo hard voor heeft proberen te verbergen. De dood van Baldur leidt tot het begin van Fimbulwinter, een ijsplaag die voorafgaat aan de wereldbeëindigende Ragnarök zelf.

Uit de eerste trailer voor Ragnarök kunnen we zien dat er een paar jaar zijn verstreken en Atreus een beetje volwassen is geworden, in zijn ongemakkelijke tienerjaren. Het is duidelijk dat de Noorse goden voor Kratos komen, niet in het minst Freya die nog steeds rouwt om Baldur - en op de achtergrond kan de aanwezigheid van Thor niet worden genegeerd.

Mimir, je vriendelijke pratende hoofd van de laatste game, keert terug, en op basis van de geluiden ervan bedenkt hij een plan om de gevangengenomen Tyr, de eigen oorlogsgod van de Noorse mythologie, te bevrijden om hem te helpen je terug te dringen tegen de andere goden . Of dat zo eenvoudig zal werken als het klinkt, laten we aan u over.

Het is duidelijk uit de gameplay-trailer dat de dingen in Ragnarök enkele evolutionaire stappen nemen - dat kunnen we zien aan de glimpen van gevechten die we krijgen. Ten eerste lijkt Atreus nu oproepvaardigheden te hebben, op een gegeven moment rijdend op een spectraal hert.

Kratos heeft zelf een heleboel nieuwe vaardigheden, waaronder een bewegingsset in grapple-hook-stijl, en vermoedelijk hoeven we deze keer niet te lang te wachten voordat we de Blades of Chaos in handen krijgen. Er zijn ook duidelijk diverse nieuwe vijanden om tegen te vechten, waaronder de bovengenoemde krokodilachtige Dreki en de terugkeer van centauren (hopelijk zal hun dood niet zo gruwelijk zijn als in God of War III).

De wereld breidt zich ook geografisch uit — God of War laat ons in 2018 zes van de negen rijken van de Noorse mythe bezoeken, maar Ragnarök zal dat uitbreiden om het volledige gamma te doorlopen, en we zien een glimp van actieve en bruisende steden in de trailer. Dat is een nieuwe look voor God of War, en we vragen ons af of het zou kunnen zorgen voor meer dialoog en karaktervolle zoektochten.

Er zijn ook momenten waarop Kratos met een door een hond getrokken slee naar het ijskoude water gaat en terugkeert naar het varen dat zo prominent was in de laatste game, dus het is duidelijk dat we opnieuw grote kaarten zullen doorkruisen.

Verder weten we niet veel meer, maar de geluiden uit Santa Monica Studio geven aan dat de game op de meeste manieren groter zal zijn dan zijn prequel, dus we gaan er ook van uit dat er ooit een opnieuw een uitgebreid crafting-systeem en wapen-upgradeboom zijn.

Om meer over de game te weten te komen, kun je de PlayStation Blog-post bekijken waarin de game wordt onthuld, maar anders moeten we wachten tot er meer trailer en informatie verschijnen.