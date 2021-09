Horizon Forbidden West: Sony keert terug op gratis PS5-upgrade

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Eind vorige week hebben Sony en Guerrilla Games hun plannen voor de releasepakketten van Horizon Forbidden West definitief gemaakt - we wisten al de releasedatum van de game, 18 februari 2022, maar er was veel nieuwe informatie over de verschillende edities en de verzamelobjecten die zouden komen met hen.

Fans zagen echter terecht meteen de grootste hoeveelheid informatie, namelijk dat de standaardedities van Forbidden West geen manier zouden hebben om een PS4-versie naar een PS5-versie te upgraden, als je de next-gen console zou krijgen na het spel kopen.

De enige aangekondigde manier zou zijn om uit te spatten op de veel duurdere limited edition-bundels om beide versies te krijgen. Dat werd met veel afkeuring begroet en het duurde niet lang voordat PlayStation reageerde. De aankondigingspost is nu bijgewerkt met een aantal belangrijke toezeggingen.

Ten eerste krijgt iedereen die de PS4-versie van Horizon Forbidden West koopt gratis toegang tot de PS5-versie, ondanks dat Sonys aanvankelijke toezegging op dit gebied beperkt was tot het lanceren van titels voor de nieuwe console. Ten tweede zullen in de toekomst alle first-party games op PS5 die ook PS4-versies hebben, toegankelijk zijn via een upgradevergoeding van $ 10, in plaats van dat deze achter dure edities zit.

Dat betekent eigenlijk dat het in gevallen zoals die van Forbidden West goedkoper zal zijn om de PS4-versie te kopen en de PS5-versie gratis te krijgen dan om de volledige next-gen-versie te kopen, wat een funky situatie is. Dit ziet er echter uit als een eenmalige gebeurtenis die anders zal zijn voor latere games zoals God of War Ragnarok en andere in de loop van de tijd.

squirrel_widget_58933051