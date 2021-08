Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als onderdeel van de grote Opening Night Live-stream voor Gamescom 2021, dook Guerilla Games op met twee zeer sappige stukjes informatie voor fans van de doorlopende Horizon-serie.

Ten eerste heeft het grote en langverwachte vervolg, Forbidden West, eindelijk een bevestigde releasedatum gekregen na een vertraging als gevolg van de pandemie - het zal op 18 februari 2022 op PS5 en PS4 uitkomen.

We wisten dat het vertraging opliep, maar dit zet het zegel op een mooie en vroege datum volgend jaar, waar we massaal naar uitkijken.

Maar daarnaast heeft Horizon Zero Dawn enkele jaren na de release net een belangrijke update gekregen om te profiteren van de hardware van de PlayStation 5, net als andere grote exclusieve Sony-producten.

Verrassingsaankondiging waar je op hebt gewacht: de Enhanced Performance Patch voor Horizon Zero Dawn op PlayStation 5 is nu live!



Ontgrendelt 60 FPS-modus

4K-dambordresolutie

Gratis voor alle PS5-spelers #HorizonZeroDawn pic.twitter.com/HdiuNNBTmS — Guerrilla (@Guerrilla) 25 augustus 2021

De nieuwe patch, versie 1.53, activeert de mogelijkheid om met 60 FPS op PS5 te spelen, wat een enorm verschil zal maken voor terugkerende of nieuwe spelers, zoals geldt voor zoveel andere games met next-gen upgrades. Het gebruikt checkerboarding om dit te koppelen aan 4K-resoluties voor een ervaring die dag en nacht zou moeten zijn in vergelijking met spelen op een PS4.

We zullen een van de velen zijn die terugduiken in Aloys avontuur om ons klaar te maken voor Forbidden West, dat is zeker.

