(Pocket-lint) - Sony heeft onthuld dat het genoeg chips heeft verzameld om 12 miljoen nieuwe PlayStation 5- eenheden te produceren voor het einde van het huidige fiscale jaar - 31 maart 2022.

Dat zal het in staat stellen om het doel van 22 miljoen PS5s te halen dat het eerder had gesteld.

Sony heeft sinds de lancering van de console eind vorig jaar last van aandelenproblemen, hoewel het er nog steeds in slaagde om 10 miljoen eenheden in recordtijd te verplaatsen.

Het zou graag meer hebben gemaakt om aan de ongekende vraag te voldoen, maar een wereldwijd tekort aan halfgeleiders heeft de meeste technische fabrikanten gehinderd, niet alleen die in de game-industrie.

Het lijkt er nu op dat de PlayStation-tak dat obstakel heeft omzeild: "Het tekort aan halfgeleiders heeft gevolgen op verschillende gebieden en door verschillende maatregelen hebben we actie ondernomen", zei Hiroki Totoki, financieel directeur van het bedrijf, op een oproep van een investeerder (getranscribeerd door VGC ).

“Voor PS5 is het doel gesteld voor het aantal verkochte eenheden dit jaar, en we hebben het aantal chips veiliggesteld dat nodig is om dat te bereiken. Wat betreft de levering van halfgeleiders maken we ons geen zorgen."

Hopelijk betekent dit dat er dit jaar meer PS5-consoles beschikbaar zullen zijn in de aanloop naar de feestdagen.

Misschien zullen meer retailers een blad uit Smyths Toys in het VK halen. Het biedt nu pre-orders aan in zijn winkels.