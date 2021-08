PS5 kan in december VRR krijgen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - PlayStation heeft tot nu toe misschien meerPS5- eenheden verkocht dan Xbox van de Series X / S, maar de laatste machines hebben nog steeds de overhand als het gaat om video-uitvoer en met name compatibiliteit met moderne tvs.

Dat komt omdat de Xbox-consoles VRR ( variabele verversingsfrequenties ) via HDMI ondersteunen. Hierdoor kan een ingeschakelde tv de verversingsfrequenties in een oogwenk wijzigen om soepele prestaties te leveren, ongeacht framedalingen of schijnbare haperingen.

Gelukkig kon de PS5 dit snel inhalen.

Een recent rapport beweert dat, naast een firmware-update voor verschillende Sony Bravia-tvs, de PlayStation 5 in december ook VRR-ondersteuning zou kunnen krijgen.

De president van de Amerikaanse retailer Value Electronics, Robert Zhon, heeft onthuld dat Sony-tvs voor 2021 VRR-ondersteuning zullen krijgen aan het einde van dit jaar, wat velen doet geloven dat dit in overeenstemming is met de functie die wordt toegevoegd aan de vlaggenschip-gamemachine van het bedrijf: "Ik sprak een beetje aan de kant over de langverwachte upgrade naar variabele verversingssnelheid op de X900H, X90, X95 en alle andere 2021-tvs", zei hij in een YouTube-interview . "Dat ligt nog steeds op schema voor december van dit jaar."

De technici van Sony zouden hem de datum hebben verteld.

Nu hebben we alleen meer fabrikanten nodig om VRR op hun sets toe te passen. Het maakt echt een enorm verschil.

