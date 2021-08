Hoe installeer je een interne SSD voor je PS5

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De PlayStation 5 is nu al een tijdje uit en heeft eindelijk een van de functies die werd onthuld voordat hij uitkwam: de mogelijkheid om een extra interne M2 SSD aan te nemen voor snellere opslag.

Met ongeveer 825 GB SSD-ruimte uit de doos, en slechts ongeveer 667 GB daarvan die daadwerkelijk toegankelijk is voor gamers omdat het besturingssysteem ruimte in beslag neemt, is het krijgen van meer ruimte iets waar veel mensen echt dol op zullen zijn. Het is niet het eenvoudigste proces, maar we zijn hier om u te laten zien hoe u het voor elkaar krijgt.

Ten eerste moet je weten dat slechts een select aantal SSDs intern echt met de PS5 gaan werken - ze moeten een M2-schijf zijn, en nog belangrijker, ze moeten in de sleuf passen waaraan ze zijn toegewezen, met een koellichaam gehecht.

Voor nu zijn er twee topaanbevelingen om mee te gaan. Ten eerste is er de SN850 van WD_Black. Dit is een razendsnelle schijf die voldoet aan alle eisen van Sony op het gebied van snelheid, en gelukkig heeft hij ook een koellichaam dat klein genoeg is om erin te passen.

Ten tweede kun je ook voor de Seagate FireCuda 530 gaan, die op dezelfde manier meer dan snel genoeg is om aan de eisen van Sony te voldoen, en ook een klein koellichaam heeft - beide zijn een goede keuze, hoewel Sony heeft verduidelijkt dat zelfs de snelste schijven mogelijk niet presteren precies zoals de eigen standaard SSD van de PS5.

Voorlopig is SSD-uitbreiding alleen beschikbaar voor gebruikers die zijn ingeschreven voor het bètatestsysteem van Sony. Als je de nieuwste bètaversie van de software gebruikt, zit je goed, maar zo niet, dan werkt dit nog niet voor jou.

Als je echter de bètaversie gebruikt, kun je doorgaan zodra je hebt gecontroleerd of je de nieuwste versie van het besturingssysteem gebruikt.

Vervolgens wil je je PS5 volledig uitschakelen door de aan / uit-knop drie seconden ingedrukt te houden. Laat het een paar minuten afkoelen en trek de stekker vervolgens volledig uit het stopcontact. Hiermee bent u klaar om uw SSD te installeren.

Je wilt dat de PS5 op een zacht oppervlak ligt met de kant van het schijfstation naar boven gericht (dus ondersteboven in vergelijking met hoe hij normaal rust). Vervolgens kun je met een beetje kracht de witte hoes van de PS5 halen door hem in de bovenhoek vast te pakken en op te tillen terwijl je hem naar de basis schuift.

Het is een beetje kieskeurig, dus oefen niet te veel kracht uit - als je het een beetje naar buiten trekt en het naar beneden schuift in de richting van het basisschroefgat van de PS5, zou je het eraf moeten kunnen klikken. Dit toont je de sleuf voor de SSD, hoewel deze wordt afgedekt door een metalen plaat, zoals je hieronder kunt zien.

Met een kruiskopschroevendraaier draai je deze kap eenvoudig los, zodat je de sleuf voor de SSD ziet.

Dan is het een vrij eenvoudige kwestie om de SSD op zijn plaats te klikken en hem vast te zetten met de schroef en het afstandsstuk dat je binnenin vindt (ze bevinden zich aan het einde van de sleuf gemarkeerd met 110). De grootte van uw SSD bepaalt waar de schroef en het afstandsstuk hem vastzetten, en het zou vrij duidelijk moeten zijn zodra u de SSD in de sleuf klikt.

U wilt dat de afstandshouder onder de SSD en de schroef door de halfronde behuizing aan het uiteinde van de SSD gaan om deze op zijn plaats te houden.

Vanaf hier gaat het over achteruit gaan. Zodra uw SSD goed vastzit, kunt u het klepje voor de sleuf weer op zijn plaats schroeven. Vervolgens kun je de witte plastic kant van de PS5 opnieuw bevestigen, op zijn plaats schuiven totdat hij stevig vastklikt, en dan alles weer aansluiten op de stroomvoorziening van je tv.

Als je alles goed hebt gedaan, zou het inschakelen van de PS5 je naar een formatteringsscherm moeten sturen om je schijf in te stellen. Zodra dat proces is voltooid, kun je genieten van je uitgebreide opslag en de dagen van het verwijderen van games vergeten.

Als een van deze stappen onduidelijk is, kun je hier de uiterst gedetailleerde informatiepagina van Sony bekijken, die ook zeer gedetailleerde uitsplitsingen bevat van welk type SSD je precies wilt kopen, voor het geval onze twee aanbevelingen niet voor jou zijn smaken.