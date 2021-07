Sony gaat eindelijk SSD-uitbreiding inschakelen voor de PS5

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Eindelijk, na maanden wachten, lijkt Sony op het punt te staan de mogelijkheid in te schakelen om de interne opslag van je PlayStation 5 uit te breiden met behulp van een M.2 SSD. De functionaliteit werd voorafgaand aan de lancering van de console door Mark Cerny gevolgd, maar is niet echt beschikbaar geweest.

De verandering komt in eerste instantie voor gebruikers die zijn geselecteerd om bèta-elementen op de console te testen, iets dat al een tijdje beschikbaar is om zich aan te melden, hoewel selectie niet gegarandeerd is. Dat betekent dat slechts een heel klein deel van de mensen het nu kan doen.

Een nieuw toegevoegde PlayStation-ondersteuningspagina legt het proces echter in zijn geheel uit, en het ziet er voorspelbaar genoeg uit alsof het wat meer moeite zal kosten dan alleen maar een schijf aansluiten. Om te beginnen moet je de dekking nemen van je PS5 en houd een schroevendraaier bij de hand om je SSD op zijn plaats te bevestigen.

Het zal ook aan een aantal behoorlijk zorgvuldige vereisten moeten voldoen, zowel op het gebied van prestaties (ten minste 5.500 MB/s aan snelheid) en de afmetingen, om in de daarvoor bestemde sleuf te passen. Sony zegt dat je ook een koellichaam bovenop wilt toevoegen, voor een nog strakkere druk maar betere warmteafvoer.

In de praktijk betekent dit dat het niet hoger kan zijn dan het volgende:

Totale grootte inclusief koelstructuur:

In millimeters: kleiner dan 110 mm (L) x 25 mm (B) x 11,25 mm (H).

In inches: kleiner dan 4,33 inch (L) x 0,984 inch (B) x 0,442 inch (H).

Er zijn veel meer gedetailleerde instructies en details te vinden op Sonys How To-pagina , en we zullen de instructies zo snel mogelijk testen met een eigen gids, dus dit lijkt goed nieuws voor iedereen moeite om hun opslag onder controle te houden.

