Sony kondigt aan dat het 10 miljoen PS5s heeft verkocht

(Pocket-lint) - Als je nog steeds in het grote kamp zit van mensen die proberen en er niet in slagen een PS5 te bemachtigen, kun je al dan niet troost putten uit de aankondiging van Sony dat de console onlangs de grens van 10 miljoen eenheden heeft overschreden.

De aankondiging bevestigt dat de console nog steeds absoluut uit de schappen vliegt, hoewel het nog steeds zo is dat het kopen van een console een uitdaging is voor zelfs doorgewinterde shoppers. Aanvullingen verdwijnen nog steeds binnen enkele minuten, dus er is geen teken dat de PS5 zijn verkoop zal vertragen.

Het is officieel: PS5 heeft 10 miljoen consoles verkocht. Bedankt!



Volledige details: https://t.co/PmajlWtWh1

In een interview met gamesindustry.biz bevestigde PlayStation-baas Jim Ryan inderdaad dat er een grote vraag is in gebieden als China die de verkoop blijven stimuleren. Dat betekent dat het matchen van vraag en aanbod nog steeds een grote prioriteit is.

Het succes van de console is natuurlijk gelijk opgegaan met een aantal grote cijfers voor grote games, waaronder meer dan 6,5 miljoen exemplaren van Spider-Man: Miles Morales en meer dan een miljoen exemplaren van Ratchet & Clank: Rift Apart , dat alleen uitkwam als een Enkele weken geleden.

Het ziet er dus allemaal behoorlijk rooskleurig uit voor PlayStation, maar Xbox ziet er niet ver achter uit — het heeft onlangs zijn eigen aankondiging gedaan dat de Xbox Series X en Series S de snelst verkopende Xboxen in de geschiedenis zijn, net zoals de PS5 aan staat de andere kant, dus het is duidelijk dat de next-gen consoles op het juiste moment zijn gekomen voor hun respectievelijke makers. Toch lijkt het erop dat de PS5 voorlopig de leiding heeft, aangezien Xbox minder bereid is om harde cijfers te geven.