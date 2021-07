Nieuw PS5-model uitgebracht in Japan, lichter dan 1e gen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony heeft naar verluidt dePlayStation 5 Digital Edition in Japan geüpdatet, waarbij het model van de 2e generatie minder weegt en een aangepaste standaard heeft.

De producthandleiding voor de PS5 CFI-1100B laat zien dat de nieuwe PS5 DE slechts 3,6 kg weegt - een vermindering van 300 g in vergelijking met de lanceringsversie (CFI-1000B).

De standaard is ook met een andere schroef aan de basis bevestigd.

Verder lijkt er weinig veranderd te zijn.

Deze stap komt niet als een verrassing. Zoals gemeld door VGC , vertelde Sonys financieel directeur tijdens een oproep van een investeerder in april aan luisteraars dat het bedrijf enkele wijzigingen in het ontwerp zou kunnen aanbrengen om tekorten aan componenten in de toeleveringsketen te omzeilen.

"Kunnen we het aanbod drastisch vergroten?" hij zei.

"Het tekort aan halfgeleiders is één factor, maar er zijn nog andere factoren die van invloed zijn op het productievolume. We zouden misschien een secundaire hulpbron kunnen vinden, of door het ontwerp te veranderen kunnen we het hoofd bieden."

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 21 juli 2021

Het lijkt erop dat dat precies is wat het voor de Japanse markt heeft gedaan. Misschien betekent dit dat er binnenkort ook meer aandelen in het VK en de VS komen.

Zoals het er nu uitziet, zijn er berichten dat Xbox de afgelopen maanden meer Xbox Series X- en S-eenheden heeft verkocht dan Sony PS5s heeft. Maar we vragen ons af of dat simpelweg komt omdat het meer voorraad heeft, aangezien Sony het aanzienlijk beter deed in de paar maanden na de lancering.