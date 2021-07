Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We ontdekten Death Stranding Directors Cut dankzij een van de meer raadselachtige teaser-trailers in de recente herinnering eerder dit jaar, maar gelukkig hoefden we niet te lang te wachten om meer te weten te komen.

De game is veel verder uitgewerkt als onderdeel van Sonys State of Play-presentatie, inclusief bevestiging van de releasedatum - 24 september 2021.

De nieuwe trailer pronkt met meerdere toevoegingen, waaronder een tijdrit-racemodus genaamd Fragile Circuit, een schietbaan, meerdere nieuwe wapens en uitrustingsstukken en een uitgebreid melee-gevechtssysteem.

Dat komt allemaal bovenop nieuwe verhaalmissies die spelers kunnen voltooien en verkennen, uitbreiden en meer details toevoegen aan de dystopische visie die Hideo Kojima in de game uiteenzet.

Als PS5-upgrade zal de game ook beter werken en in hogere resoluties, dus het lijkt waarschijnlijk de beste manier om het te spelen voor elke consolegamer die de eigenaardigheid nog niet in zijn volle pracht heeft ervaren.

Ten slotte is bevestigd dat eigenaren van de PS4-versie van Death Stranding kunnen upgraden voor $ 10 of £ 10. Je kunt de volledige details van dit alles vinden op de PlayStation-blog als je een uitgebreidere uitleg wilt over hoe de nieuwe toevoegingen zullen werken.