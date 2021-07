Sony zal de verkoop van PSP-games toch niet stopzetten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony blijft PSP-games in zijn digitale winkel verkopen aan PS3- en PS Vita-bezitters.

Hij zou ze vandaag, vrijdag 2 juli 2021, uit de verkoop halen, maar is van gedachten veranderd. In plaats daarvan heeft het alleen in-game aankopen ingetrokken.

Het bedrijf was oorspronkelijk van plan om zijn digitale gamewinkel op PS3 en PS Vita volledig te sluiten, maar besloot ze in de nabije toekomst open te houden na een publieke verontwaardiging. Destijds herhaalde het echter plannen om de verkoop van PSP-games te sluiten.

"Ik ben blij te kunnen zeggen dat we de PlayStation Store operationeel houden voor PS3- en PS Vita-apparaten. De PSP-commercefunctionaliteit stopt zoals gepland op 2 juli 2021", zei PlayStation- baas Jim Ryan destijds.

Nu 2 juli er is, verwachtten velen dat ze dan ook zouden verdwijnen. Maar het lijkt erop dat er een tweede wijziging is doorgevoerd: "Vanaf 6 juli 2021 kun je geen zoekopdrachten meer uitvoeren of in-game aankopen doen", staat zowel op de belangrijke mededelingenpaginas van PlayStation UK als in de VS.

"Je kunt nog steeds PSP-content kopen en afspelen die beschikbaar is in de PS3- en PS Vita-stores. Je kunt echter geen aankopen meer doen via de in-game store voor PSP-content."

Dus in-game aankopen zullen vanaf volgende week niet meer beschikbaar zijn, hoewel de games dat wel zullen zijn. Hoezee!

Geschreven door Rik Henderson.