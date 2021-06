Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een deel van de magie van wennen aan de PlayStation 5 is de nieuwe controller, de DualSense, maar het oppakken van een nieuwe gamepad is vaak een beetje financieel frustrerend als je eenmaal je console hebt.

Prime Day is echter hier en biedt een aantal echt handige deals om die klap aanzienlijk te verzachten, en in het VK heeft PlayStation een aantal zeer verleidelijke deals aangeboden waarbij de controller wordt gebundeld met enorm scherp geprijsde extras.

Ten eerste kun je de DualSense ophalen met het gewilde officiële dubbele oplaaddock, een daling van 24 procent van £ 85,13 naar £ 64,99 , wat in feite betekent dat het dock slechts £ 5 bovenop de kosten van de controller is. Het is de handigste manier om twee gamepads opgeladen te houden.

Als je een headset nodig hebt en zin hebt in de officiële optie, kun je de DualSense met Sonys Pulse 3D-headset krijgen, met een besparing van 18 procent van £ 146,06 tot £ 119,99 , waardoor je een echt geweldig klinkende headset krijgt voor veel minder dan het waard is.

Maar misschien ben je gewoon op zoek naar een geweldige game die bij je nieuwe controller past - er zijn ook bundels die bij dat doel passen. Voor £ 79,99 kun je de DualSense ophalen met Spider-Man: Miles Morales of met Sackboy: A Big Adventure . Hoe dan ook, je krijgt een fantastisch spel voor effectief £ 20, ver beneden wat je het alleen zult vinden.

Als je tot slot besluit dat je je volledig wilt toeleggen op het accessoirespel, kun je een enorme bundel van alle officiële Sony-uitrusting voor de PlayStation 5 kopen, bestaande uit een nieuwe DualSense, laadstation, Pulse 3D-headset, media Afstandsbediening en HD-camera. Het geeft je alles wat je nodig hebt om in alle rust te gamen, en biedt ook een gezonde korting. Het is gedaald van £ 248,37 naar £ 199,99 , een besparing van 19 procent.

Geschreven door Max Freeman-Mills.