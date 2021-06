Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Gaming van de volgende generatie is niet goedkoop, zoals iedereen die op zoek is naar een PlayStation 5 weet, maar er is wat hulp gekomen in de vorm van Amazon Prime Day.

Amazon US heeft kortingen gegeven op meerdere verschillende edities van Spider-Man: Miles Morales , een must-play op de PS5, waardoor je het voor minder geld kunt ophalen als je dat nog niet hebt gedaan.

Je kunt de standaardeditie van de game kopen voor $ 39,99, in plaats van $ 49,99 , om een van de mooiste games van de PS5 te spelen.

De betere deal voor ons geld is echter de Ultimate-editie, die een geremasterde versie van de eerste Insomniac Spider-Man-game bevat, met verbeterde beelden en ray-tracing van de PS5. Die versie is slechts $ 49,99 lager dan $ 69,99 , dus u krijgt een betere besparing.

In het VK wordt Miles Morales ondertussen gebundeld met een nieuwe DualSense-controller voor slechts £ 79,99 , vergeleken met de normale prijs van £ 112,13. Als je een andere controller nodig hebt en de game nog niet hebt gespeeld, is dit een goed idee.

Hoewel deals voor nieuwere PS5-games nog steeds vrij zeldzaam zijn, is er deze Prime Day nog een paar dat de moeite van het bekijken waard is voor Amerikaanse klanten. De geweldige roguelike shooter Returnal heeft ook zijn eerste echte korting gekregen.

De game kost ook $ 49,99 en is zeker de moeite waard om voor die prijs op te halen. Het is een sfeervolle en uitdagende ervaring die meer lonend wordt naarmate je er meer tijd in steekt, dus wees voorbereid om te oefenen terwijl je de systemen leert!

De wat minder geprezen plunderaar-shooter GodFall heeft ook een grote korting gekregen tot $ 25,00 , wat het een beetje aantrekkelijker maakt als een optie om te proberen als je binnenkort op zoek bent naar wat stressvrije actie.

Hier vindt u een paar snelle links naar onze centrale deals-paginas, die collecties bevatten van de beste en grootste deals van de dag.

Geschreven door Max Freeman-Mills.