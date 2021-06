Aanmelden voor het bètaprogramma van de PS5-systeemsoftware

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony heeft een bètaprogramma voor systeemsoftware gelanceerd voor dePlayStation 5 .

Net als het programma dat het op PS4 draaide (draait), geeft het PS5-bezitters de kans om nieuwe systeemfuncties en ideeën te testen voorafgaand aan de algemene release.

Het zal later dit jaar bijvoorbeeld een grote update pushen, dus is op zoek naar mensen met de console om zich aan te melden om de nieuwe functies uit te proberen en feedback te geven.

Als je denkt dat je wilt helpen (en vroeg toegang wilt krijgen tot nieuwe tools en instellingen), kun je dit als volgt doen.

Inschrijvingen voor het bètaprogramma worden nu geaccepteerd. Je moet 18 jaar of ouder zijn en in de VS, het VK, Canada, Japan, Duitsland of Frankrijk wonen.

Je moet ook een geldig PSN-account hebben "met een goede reputatie" en een actueel e-mailadres.

Om u te registreren om deel te nemen aan het programma (en om nieuwe functies te testen), gaat u hier naartoe , klikt u op "nu registreren" en vult u de vereiste gegevens in.

Geselecteerde aanvragers worden per e-mail op de hoogte gebracht en krijgen instructies over het downloaden van de bètasysteemsoftware.

Bètatesters moeten bereid zijn feedback te geven over de software en de functies ervan.

Geschreven door Rik Henderson.