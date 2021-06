Cyberpunk 2077 keert eindelijk terug naar PlayStation Store

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een van de vele sappige subplots op de achtergrond van de controversiële release van Cyberpunk 2077 eind 2020 was Sonys abrupte beslissing om de game uit de PlayStation Store te verwijderen toen duidelijk werd hoe slecht deze op PS4-hardware draaide.

Het maakte ook restituties beschikbaar voor de titel, maar sinds die verwijdering is het volledig onbekend wanneer de game als stabiel genoeg kan worden beschouwd om weer op het platform te verschijnen.

Nu, na maanden van patches en hotfixes die het spel misschien niet helemaal opnieuw hebben opgebouwd, maar het minder vatbaar hadden moeten maken voor crashes en glitches, lijkt die drempel bereikt te zijn.

Sony heeft bevestigd dat de game vanaf 21 juni weer in de winkel te downloaden is en beschikbaar zal zijn voor zowel PS4- als PS5-bezitters, met een paar kanttekeningen van Sony.

Het zei tegen Engadget dat "Gebruikers prestatieproblemen zullen blijven ondervinden met de PS4-editie, terwijl CD Projekt Red de stabiliteit op alle platforms blijft verbeteren. SIE raadt aan om de titel op PS4 Pro of PS5 te spelen voor de beste ervaring."

Dat is eerlijk gezegd niet veel anders dan bij de lancering, dus hoewel de dingen duidelijk stabieler zijn, voelt dit niet echt als een eureka-moment voor de reputatie van de game. Toch verwachten we later dit jaar een volledige next-gen-versie voor PS5- en Xbox Series X/S-bezitters — misschien zal dat de zaken aanzienlijk veranderen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.