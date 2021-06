Death Stranding Directors Cut komt naar PS5

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Death Stranding is een van de meest raadselachtige games die we in lange tijd hebben gespeeld, een betoverende maar soms ook bedwelmende reis door Amerika in een donkere toekomst.

Het was ook een van de visueel meest indrukwekkende games die op de PlayStation 4 werd gelanceerd, iets voordat die console zijn ware schemerjaren begon in te gaan. Nu, als onderdeel van een litanie van onthullingen van Summer Games Fest, weten we dat Death Stranding een tweede release krijgt, dit keer voor PlayStation 5 .

De game zal Death Stranding Directors Cut heten, een label dat passend lijkt gezien de directe controle die Hideo Kojima over zijn games overneemt, en we weten eigenlijk niet veel over wat het op tafel zal brengen in vergelijking met de originele versie.

De bovenstaande teaser-trailer, getoond tijdens de live kickoff-stream van Summer Games Fest, verwijst duidelijk naar de beroemde Metal Gear Solid-franchise van Kojima en de vele op kartonnen dozen gebaseerde shenanigans, maar dat is allemaal een verkeerde aanwijzing voordat de titel onthuld wordt.

Een volledige onthulling van het project is blijkbaar slechts een paar weken verwijderd, maar er zijn enkele vrij voor de hand liggende gefundeerde gissingen die kunnen worden gemaakt. Namelijk, de PS5-versie van Death Stranding zal vermoedelijk op een hogere resolutie draaien met een waarschijnlijk hogere framesnelheid.

We zouden ook verbeterde graphics kunnen zien die bij die hobbels passen, of betere tekenafstanden - en natuurlijk is er de kans op extra gameplay-inhoud. Door het een Directors Cut te noemen, impliceert dit dat sommige segmenten mogelijk zijn hersteld vanaf de vloer van de uitsnijderij, dus het zal interessant zijn om meer te weten te komen. Voor nu hebben we een simpele "coming soon" wat betreft een tijdlijn, dus dit is er een om in de gaten te houden.

Geschreven door Max Freeman-Mills.