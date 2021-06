Xbox ontkent Dolby-exclusiviteit - goed nieuws voor PS5-bezitters

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De PlayStation 5 is een uitstekende gameconsole (als je er een te koop kunt vinden), maar de Xbox Series X en Series S hebben een groot voordeel als het gaat om HDR- en audio-ondersteuning. Ze zijn zowel Dolby Vision als Dolby Atmos ingeschakeld, respectievelijk voor video en audio.

In tegenstelling tot wat gisteren werd gepubliceerd, zou dat echter niet lang meer het geval kunnen zijn.

Microsoft heeft ontkend dat het een console-exclusief van twee jaar heeft in de formaten van Dolby: "Er is per ongeluk een blogpost gepubliceerd door een lokaal Xbox-team met onjuiste informatie over de exclusiviteit van Dolby Atmos en Dolby Vision op Xbox Series X|S", aldus een woordvoerder. in een verklaring aan Pocket-lint.

"Er is geen exclusiviteitsovereenkomst van beide technologieën op Xbox. We zijn trots om samen te werken met Dolby om Dolby Atmos en Dolby Vision aan gamers op Xbox aan te bieden en zullen binnenkort meer te vertellen hebben over de algemene beschikbaarheid van Dolby Vision op Xbox Series X/S ."

Dolby nam ook contact op met Pocket-lint, met een eigen verklaring over de eerdere rapporten: "Dolby Vision en Dolby Atmos zijn niet exclusief voor de console en we kijken ernaar uit om samen te werken met Microsoft en al onze partners om Dolby Vision en Dolby Atmos breed beschikbaar te maken voor gamers, " het zei.

Beiden verwezen naar een blogpost die verscheen op de Franse versie van de officiële Xbox Wire. Het werd al snel weer verwijderd, maar niet voordat het de aandacht trok van Twitter-gebruiker Roberto Serrano met arendsogen.

"Les Xbox Series X|S is compatibel met Dolby Atmos vanaf de eerste sortie en de Dolby Vision-aankomsten op consoles in de loop van 2021, de nieuwe technologieën resteront exclusives à lécosystème Xbox-hanger deux ans." pic.twitter.com/QIDUU11xSQ — Roberto Serrano (@geronimo_73_) 1 juni 2021

Maar hoewel de correcties betekenen dat PlayStation 5-bezitters de komende maanden zowel Dolby Atmos- als Dolby Vision-ondersteuning kunnen zien toegevoegd, is het platform momenteel niet ingeschakeld en zijn er momenteel geen tekenen dat dit verandert.

Tenzij je een tv hebt die Dolby Vision ondersteunt, plus een soundbar of surround sound-opstelling die Dolby Atmos ondersteunt, maakt het je waarschijnlijk niets uit.

In de tussentijd blijft Dolby Atmos gratis voor Xbox Series X/S-bezitters, maar voor toegang tot een koptelefoon is een eenmalige licentiebetaling vereist. Dolby Vision is beschikbaar op ondersteunde inhoud via Netflix, Disney+ en andere streaming-apps van de consoles.

Het komt ook binnenkort naar games, waarbij de modus momenteel eerst wordt getest door Xbox Insiders .

Geschreven door Rik Henderson.