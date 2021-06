Verwacht binnenkort geen Dolby Video of Dolby Atmos op PS5

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De PlayStation 5 is een uitstekende gameconsole (als je er een te koop kunt vinden), maar de Xbox Series X en Series S hebben een groot voordeel als het gaat om HDR en audio-ondersteuning. Ze zijn beide geschikt voor Dolby Vision en Dolby Atmos, respectievelijk voor video en audio.

Helaas zal dat ook niet snel veranderen. Het is onthuld dat Xbox een tweejarige exclusieve aanbieding heeft op de formaten van Dolby.

Natuurlijk, tenzij je een tv hebt die Dolby Vision ondersteunt, plus een soundbar of surround sound-opstelling die Dolby Atmos ondersteunt, zal het je waarschijnlijk niet schelen. Maar degenen die dat wel doen, zullen ontsteld zijn dat dePS5 pas in 2022 ondersteuning zal krijgen - voor games, gestreamde video en / of 4K Blu-ray-uitvoer.

De exclusiviteitsperiode van Xbox en Dolby werd onthuld op de blogpaginas van het Franse merk Xboxs Wire. Het werd vervolgens weer verwijderd, maar niet voordat de aandacht trok van de adelaarsogige Twitter-gebruiker Roberto Serrano.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 1 juni 2021

"Les Xbox Series X | Compatibel met Dolby Atmos is beschikbaar voor sortering en Dolby Vision voor consoles in de loop van het jaar 2021, exclusieve technologieën voor exclusieve Xbox-hangers." pic.twitter.com/QIDUU11xSQ - Roberto Serrano (@ geronimo_73_) 1 juni 2021

Dolby Atmos blijft gratis voor eigenaren van Xbox Series X / S, maar voor toegang tot een hoofdtelefoon is een eenmalige licentiebetaling vereist. Dolby Vision is beschikbaar op ondersteunde inhoud via de consoles Netflix, Disney + en andere streaming-apps.

Het komt binnenkort ook naar games, waarbij de modus momenteel eerst door Xbox Insiders wordt getest .

Geschreven door Rik Henderson.