(Pocket-lint) - Western Digital heeft zijn WD_Black gaming-drive-assortiment uitgebreid met nieuwe externe modellen die geweldig zijn voorPS5 , Xbox Series X / S en pc-gaming. Er is ook een nieuwe interne SSD-kaart die werkt met pc en mogelijk PS5.

De WD_Black D30 Game Drive is er in twee varianten: een standaard en een specifiek voor Xbox-consoles, met een maandelijks lidmaatschap van Xbox Game Pass Ultimate .

De D30 is verkrijgbaar in drie opslagformaten: 500 GB, 1 TB en 2 TB. Het heeft een eigen standaard, kan worden aangesloten via USB-C (USB 3.2 Gen 1) en biedt snelheden tot 900 MB / s.

Het is echter vermeldenswaard dat je PS5- of Xbox Series X / S-games niet rechtstreeks vanaf een externe schijf kunt spelen, zelfs niet als dit een SSD is. De interne schijven in beide consoles hebben extra tovenarij voor volledige compatibiliteit.

De prijzen beginnen bij £ 129,99.

De WD_Black SN750 SE NVMe SSD-kaart vervangt de vorige SN750 (niet de toegevoegde "SE") en is ook verkrijgbaar in drie formaten: 250 GB, 500 GB en 1 TB. Het beschikt over leessnelheden tot 3600 MB / s.

Het werkt nu met desktop-gaming-pcs, maar je kunt waarschijnlijk het beste wachten tot Sony eindelijk de mogelijkheid ontgrendelt om nog een interne SSD-kaart aan de PS5 toe te voegen. De functie is gepland sinds vóór de lancering, maar moet nog worden geïmplementeerd.

Voor zover we weten, voldoet deze kaart aan de juiste specificaties, maar totdat de functie actief is, kunnen we het niet met zekerheid zeggen.

Toch is het een geweldige optie voor als het gebeurt - het kost slechts £ 56,99.

De D30 is nu beschikbaar, terwijl de SN750 SE beschikbaar is voor pre-order.

Geschreven door Rik Henderson.