PlayStation gaat PS5s in Europa rechtstreeks aan klanten verkopen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De aanschaf van een PlayStation 5 is de afgelopen zes maanden voor veel mensen een geweldige proef geweest, met bijna mythische kwaliteiten terwijl miljoenen mensen vechten om Sonys next-gen-aanbod te bemachtigen.

Potentiële klanten in de Verenigde Staten hebben echter een weg voor hen openstaan die het grootste deel van de wereld niet heeft kunnen evenaren: PlayStation Direct, Sonys direct-to-customer online storefront. Het verkoopt de hele tijd PS5s in golven, met behulp van toegangscodes en de gevreesde wachtrijen die we allemaal gewend zijn.

De winkel werd eind 2019 opgericht en lijkt zich nu buiten de VS te verspreiden, waarbij Sony een plan voor uitbreiding goedmaakt. Een investeerdersevenement deze week verduidelijkte zijn plannen en bevestigde dat PlayStation Direct gepland staat voor Europa in het volgende financiële jaar, dat eindigt in maart 2022.

Volgens Jim Ryan, CEO van Sony Interactive Entertainment, is het doel tijdens de presentatie om de groei van PlayStation Direct in de VS te verdubbelen: "We plannen voor dit fiscale jaar 300 procent verdere groei, geholpen door onze aanstaande lancering in Europa."

Beste pc-games om te kopen 2021: fantastische games om aan je verzameling toe te voegen. Door Adrian Willings · 27 mei 2021

Precies wanneer die lancering zal komen, is op dit moment niet duidelijk, en consumenten mogen geen wondermiddel verwachten als het gaat om de beschikbaarheid van PS5. Het tekort aan consoles lijkt niet veel af te nemen, dus hoewel een nieuwe manier om er een te kopen nuttig is, hoeft dit niet per se een triviale zaak te zijn.

Geschreven door Max Freeman-Mills.