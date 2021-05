Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony heeft plannen opgesteld om zijn gebruikersbestand te versterken van 160 miljoen naar 1 miljard, waarbij investeringen in PlayStation Now worden aangeprezen als een belangrijke pijler om groei te helpen realiseren.

Als onderdeel van een aankondiging van de Corporate Strategy Meeting van het bedrijf, legde Sonys voorzitter en president Kenichiro Yoshida plannen uit aan investeerders met details over de aanstaande doelstellingen.

De belangrijkste daarvan is het plan om het aantal mensen dat is aangesloten op een Sony-apparaat of entertainment met een aanzienlijk aantal - meer dan zes keer de huidige community - te laten groeien met behulp van zijn cloudgamingplatform, PlayStation Now.

"Sony streeft ernaar de betrokkenheid van gebruikers van het PlayStation Network als de grootste DTC-service en -gemeenschap van de Sony Group te vergroten door de PlayStation Now-service voor streaming in de cloud te versterken", luidt de aankondiging.

"Sony is van plan om te blijven investeren in of samenwerken met externe studios, naast investeringen in eigen studios om het softwareaanbod te verbeteren."

Na de lancering in 2014, biedt PS Now honderden titels van eerdere PlayStation-systemen, waardoor abonnees games rechtstreeks naar hun console kunnen streamen.

Afgezien van het versterken van het platform met extra investeringen, werden er geen specifieke doelen of tijdlijnen beschreven in de aankondiging. En hoewel dit een bemoedigende stap is voor PS Now, aangezien het lijkt te concurreren met Xbox Game Pass en xCloud , is het geen verrassing dat Sony geïnteresseerd is in het verbeteren van de service. Het is tenslotte onlangs - eindelijk - begonnen gamers in staat te stellen PlayStation Now-titels in 1080p te streamen.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 26 mei 2021

Alleen de tijd zal uitwijzen hoeveel investering Sony in PS Now pompt - en hoe succesvol het zal zijn om zijn verheven gebruikersdoelstellingen te bereiken.

Geschreven door Conor Allison.