(Pocket-lint) - The Last of Us Part 2 blijft een verbazingwekkend spel, of je het nu op PS4 of PS5 bekijkt, maar eigenaren van Sonys next-gen console krijgen vandaag een welkome boost dankzij een nieuwe verbeteringspatch voor hun hardware.

De gratis update voor de game is nu live en brengt het naar versie 1.08 en laat gamers spelen met 60 frames per seconde (FPS), waardoor de oude framesnelheid wordt verdubbeld, zodat je sneller dan ooit kunt genieten van gevechten en verkenning.

De update is vrij eenvoudig - er zijn niet al te veel andere grote verschillen tussen de versies, aangezien je resolutie nog steeds maximaal zal zijn op het niveau van de PS4 Pro, maar de verandering in framesnelheid zou echt aanzienlijk moeten zijn.

De gevechten van de game hebben immers alles te maken met het snel reageren op veranderingen en het maken van nieuwe plannen, dus een vlottere ervaring zal zijn eigen beloning zijn. Het feit dat het een gratis upgrade is, is ook buitengewoon welkom - er was gespeculeerd dat de game een volledige heruitgave zou kunnen zien zoals de originele titel deed tussen de PS3 en PS4.

Die zorg kan nu worden weggenomen en u zou de update vanaf nu moeten kunnen oppikken en, in de meeste gevallen, zou deze automatisch moeten downloaden. Als we een excuus nodig hadden om terug te duiken in Ellies zoektocht naar wraak, dan is dit het misschien wel.

Geschreven door Max Freeman-Mills.