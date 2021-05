Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De DualSense-controller voorPlayStation 5 is binnenkort verkrijgbaar in nieuwe kleuren.

Zoals eerder gelekt, zal volgende maand een kosmisch rode versie van de next-gen controller beschikbaar zijn. En, zoals meer traditioneel is voor PlayStation , zal het worden vergezeld door een middernachtzwarte variant.

Beide zijn geïnspireerd op de kleuren van de kosmos en de nachtelijke hemel, waarbij de laatste eigenlijk twee verschillende tinten zwart gebruikt, plus lichtgrijze elementen.

Het rode model heeft zwarte bloeit om het te laten opvallen.

Net als bij de traditionele witte DualSense-controller , die afzonderlijk verkrijgbaar zal blijven, zullen de rode en zwarte versies zijn voorzien van Sonys eigen haptische feedbacksysteem waarmee ontwikkelaars de game-immersie kunnen uitbreiden door middel van trillingen. Ze zullen ook worden geleverd met de adaptieve triggers, die verschillende lagen forcefeedback kunnen bieden om de indruk te wekken een trigger in te drukken of, in het geval van FIFA 21, het moeilijker maken om te rennen als een speler moe is.

Er is nog geen woord over een exacte datum (bar juni) noch prijzen. We verwachten echter dat ze hetzelfde kosten als de standaard witte DualSense of daaromtrent.

Sony Interactive Entertainment

Hopelijk is dit slechts het begin van alternatieve kleuren en themas voor PlayStation 5-accessoires. We willen ook graag officiële vervangende bladen van de eerste partij voor de console zelf, alsjeblieft, meneer Sony.

Geschreven door Rik Henderson.