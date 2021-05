Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony en PlayStation-baas Jim Ryan heeft gesuggereerd dat PS5- aandelenproblemen in de tweede helft van 2021 zullen verminderen.

We werken zo hard als we kunnen om die situatie te verbeteren, zei Ryan tegen Wired .

"We zien de productie tijdens de zomer en zeker in de tweede helft van het jaar toenemen, en we hopen in die periode een soort terugkeer naar normaliteit in termen van het evenwicht tussen vraag en aanbod."

De opmerkingen volgen een soortgelijk sentiment van Ryan in februari, toen ze suggereerden dat de situatie in 2021 elke maand zou verbeteren - vooral in de tweede helft van het jaar.

Dit komt echter overeen met een recentere beoordeling van Sonys CFO Hiroki Totoki, die beweerde dat Sony de vraag niet kan bijhouden - en dat de problemen zich zullen uitstrekken tot 2022.

"Zelfs als we volgend jaar veel meer apparaten zouden beveiligen en veel meer eenheden van de PlayStation 5 zouden produceren, zou ons aanbod de vraag niet kunnen inhalen", zei Totoki.

Wat er werkelijk zal gebeuren met betrekking tot voorraad en aanbod, is natuurlijk onbekend, maar het is waarschijnlijk redelijk om te zeggen dat de tegenstrijdige opmerkingen niet het meest veelbelovende beeld schetsen voor PlayStation-fans die nog steeds proberen hun gekozen next-gen console op te sporen.

Totoki heeft ook verklaard dat Sony veel verschillende wegen verkent om het wereldwijde chiptekort te helpen verlichten, zoals het zoeken naar secundaire leveranciers of mogelijk het leveren van een opnieuw ontworpen PS5 , waarvan rapporten suggereren dat het in 2022 zal plaatsvinden.

Al met al is het waarschijnlijk het beste om in dit stadium de opmerkingen van Ryan op het eerste gezicht te beschouwen. Het voorraadtekort aan PS5 lijkt niet snel te verdwijnen, maar de beste schattingen geven aan dat de druk zal afnemen naarmate het jaar vordert.

De mate waarin deze voorraadniveaus verbeteren, is natuurlijk de vraag van meerdere miljoenen dollars.

Geschreven door Conor Allison.