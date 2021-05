Sony waarschuwt dat de PS5-voorraad tot 2022 schaars zal zijn

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je een eeuwigheid hebt gewacht om de PlayStation 5 in handen te krijgen, nou, ik haat het om het je te vertellen, maar het kan zijn dat je nog langer moet wachten.

Sony verwacht niet dat de bevoorradingssituatie dit jaar beter zal worden, aldus de CFO, die naar verluidt met analisten sprak na een recent winstrapport. Hiroki Totoki beweerde dat Sony de vraag niet kan bijhouden, volgens Bloomberg , en verwacht dat de beperkingen zullen aanhouden tot in 2022. "Zelfs als we volgend jaar veel meer apparaten beveiligen en veel meer PlayStation 5-apparaten produceren, zou ons aanbod dat niet doen. Ik kan de vraag niet inhalen, zei Totoki.

Sony hoopt in het boekjaar dat begint in april 2021 minstens 14,8 miljoen PS5-consoles te produceren. Tot en met 31 maart 2021 zijn er 7,8 miljoen verkocht.

Houd in gedachten dat Sony-baas Jim Ryan onlangs aan de Financial Times vertelde dat het aanbod van PS5 in 2021 beter zou worden: `` Het tempo van de verbetering in de toeleveringsketen zal in de loop van het jaar toenemen, dus tegen de tijd dat we bij de tweede helft komen. , je zult echt behoorlijke cijfers zien. "

Pocket-lint volgt hier regelmatig voorraadupdates voor de console van de volgende generatie. Het is nu in de algemene verkoop in de VS en het VK, maar de voorraad is nog steeds erg schaars.

Geschreven door Maggie Tillman.