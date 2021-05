We kunnen op het punt staan een nieuwe DualSense-kleur te zien

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony nam een gokje als het ging om de controller voor de PS5. Het had dezelfde weg kunnen volgen als het Xbox-team, en redeneerde dat er niets mis was met de laatste generatie DualShock-controllers, dus geen reden om ze veel te veranderen.

In plaats daarvan ging het all-in en maakte het de DualSense-pad, die consequent is gerangschikt als een van de meest indrukwekkende aspecten van het PS5-ecosysteem wanneer nieuwe spelers het in handen krijgen. Nu lijkt het erop dat we eindelijk een DualSense krijgen die niet gewoon wit en zwart is.

Een nieuw lek gemeld door AreaJugones beweert dat Sony al een tijdje bezig is met kleurvarianten voor de DualSense, wat geen verrassing is, maar dat de eerste twee binnenkort op de markt zijn. De eerste is blijkbaar een voornamelijk rode versie met zwarte accenten, terwijl een andere voornamelijk grijs en zwart is.

Of dit betekent dat de bits die momenteel wit zijn gekleurd op de standaard DualSense respectievelijk rood en grijs zouden zijn in de twee ontwerpen, is niet duidelijk, maar het rapport beweert dat ze binnenkort zouden moeten verschijnen. Gezien de aanhoudende schaarste van PS5-consoles in de detailhandel, zouden we niet verbaasd zijn als ze een hot commodity worden wanneer ze verschijnen.

Beste PS5-games 2021: geweldige PlayStation 5-titels om op te halen Door Max Freeman-Mills · 10 mei 2021

Natuurlijk zorgen aangepaste controller-skins en verfopdrachten ervoor dat je je DualSense desgewenst al kunt inkleuren, maar er is iets geruststellends aan het aanschaffen van een van de officiële fabrikant. We zullen moeten zien of dit ook echt zijn grondslag blijkt te hebben.

Geschreven door Max Freeman-Mills.