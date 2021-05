Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony heeft aangekondigd samen te werken met het online communicatieplatform Discord, met als doel "de Discord- en PlayStation-ervaringen vanaf begin volgend jaar dichter bij elkaar te brengen op console en mobiel".

Op dit moment is er niet veel informatie beschikbaar.

Sony zei simpelweg dat de twee bedrijven "hard aan het werk zijn om Discord te verbinden met je sociale en game-ervaring op PlayStation Network". Betekent dit dat er een Discord-app komt naar PlayStation 4, 5 en andere consoles ? Of kunnen we een soort van integratie verwachten , zoals het kunnen verbinden van PSN met Discord om met vrienden te chatten? Geen van beide is tot nu toe bevestigd.

Als onderdeel van de deal investeert Sony echter als minderheidsinvesteerder in Discords Series H-investeringsronde. Houd in gedachten dat Discord een extreem populair platform is onder gamers, met meer dan 140 miljoen actieve gebruikers sinds december vorig jaar. Microsoft heeft naar verluidt dit jaar geprobeerd Discord over te nemen voor $ 10 miljard. Discord koos er uiteindelijk voor om een onafhankelijk bedrijf te blijven.

Met dat alles in gedachten is het interessant dat Sony heeft besloten om te investeren in en gebruik te maken van Discord. Het bedrijf zei dat het van plan is om de komende maanden meer details bekend te maken over hoe het werkt om Discord in zijn PlayStation-producten op te nemen.

Geschreven door Maggie Tillman.