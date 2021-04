Among Us gaat later dit jaar eindelijk naar PS4 en PS5

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Among Us, dat drie jaar geleden voor het eerst werd gelanceerd voor mobiele apparaten, komt ergens later dit jaar naar de PlayStation 4- en PlayStation 5-consoles.

Sony kondigde aan dat de populaire social deduction-game naar zijn platform gaat tijdens een State of Play-presentatie op 29 april 2021. Het officiële Among Us Twitter-account bevestigde later het nieuws en onthulde dat de game cross-play-mogelijkheden en online multiplayer zal bevatten. Het wordt ook geleverd met een platform-exclusieve skin, hoed en huisdier, met als thema de klassieke PlayStation-franchise Ratchet and Clank.

ONDER ONS - KOMT NAAR PLAYSTATION



maak je klaar om een hele nieuwe bemanning aan boord te verwelkomen !!

later dit jaar op PS4- en PS5-consoles

exclusieve Ratchet & Clank-huid, hoed en huisdier

crossplay en online multiplayer



vertel het je vrienden maar nog belangrijker .. vertel het je vijanden heh pic.twitter.com/E6BduFfNwU - Onder ons (@AmongUsGame) 29 april 2021

Among Us is ontwikkeld en gepubliceerd door Innersloth. Het werd voor het eerst uitgebracht op iOS, Android en Windows in 2018, met platformonafhankelijke spelen tussen alle platforms. De game werd eind vorig jaar ook geport voor de Nintendo Switch en komt ergens in 2021 naar Xbox-consoles.

De game explodeerde in populariteit in 2020 en werd een van de meest gedownloade mobiele games van het jaar. Met name de Amerikaanse congresleden Alexandria Ocasio-Cortez en Ilhan Omar streamden de videogame live op Twitch als onderdeel van een ongewoon verkiezingsevenement, en het was een enorm, viraal succes .

Geschreven door Maggie Tillman.