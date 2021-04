Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Housemarque, de ontwikkelaar van de nieuweexclusieve PlayStation 5 Returnal, heeft Sony bedankt voor het nemen van een risico met zijn game.

Zoals je zult lezen in onze vijfsterrenrecensie , is het een ander soort exclusief - afwenden van bekende big-budget actie-avonturen zoals Uncharted en The Last of Us, en in plaats daarvan iets meer niche, complex en misschien polariserend aanbieden.

Het heeft CEO en mede-oprichter Ilari Kuittinen ertoe aangezet om een openbare brief te posten waarin hij zijn uitgeverijpartner bedankt voor het vasthouden aan het hele ontwikkelingsproces: In het tijdperk waarin game-uitgevers steeds minder creatieve risicos nemen, zijn we echt dankbaar onze uitgeverij Sony, die ons de kans heeft gegeven om aan iets heel riskant te werken en die fantastische ondersteuning heeft gegeven tijdens het hele project ", schreef hij.

"We zijn voor altijd dankbaar dat we deze kans hebben gekregen."

We hopen oprecht dat het verkoopsucces overeenkomt met het kritieke succes, want dat zal dan het laatste bewijs zijn dat SIE nodig heeft om soortgelijke risicos te nemen op andere kleinere studios en verschillende spelstijlen.

Dat wil niet zeggen dat we graag het einde zouden zien van de blockbuster-titels van weleer (kunnen we Days Gone 2 alstublieft hebben?), Maar we zouden graag zien dat er een betere balans is tussen groot en gewaagd.

De PlayStation 5 zelf is tenslotte onconventioneel. Het enige dat we nodig hebben, zijn de nieuwe creatieve ideeën die daarbij passen.

Returnal is vanaf morgen, vrijdag 30 april 2021, beschikbaar voor PS5. Je kunt later vandaag ook een State of Play-stream bekijken met nieuwe gameplay van mede-PS5-exclusieve Ratchet & Clank: Rift in Time. Kijk hier voor details .

Geschreven door Rik Henderson.