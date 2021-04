Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De nieuwste gezamenlijke sneakers van Nike en Sony PlayStation zullen naar verluidt volgende maand worden gelanceerd.

Het paar kruiste voor het eerst de paden in 2018 onder NBA-superster Paul Georges kenmerkende Nike-schoen - de PG 2.5 - en, na enige speculatie en hints op sociale media, beginnen meer details over de PlayStation 5-iteratie uit te lekken.

Afbeeldingen van de schoenen, die schijnbaar in twee verschillende kleuren zullen vallen, verschenen voor het eerst op Instagram in maart met dank aan @laceuphk , maar er werd nooit een prijs of een vaste tijdlijn onthuld.

Volgens Sneaker Files zal de PG 5 x PS5 echter in mei aankomen voor $ 110, -.

Als eerdere samenwerkingen tussen PlayStation en Nike iets opleveren, zal de voorraad zeer beperkt zijn - misschien zelfs beperkter dan de PlayStation 5-console zelf, die in november werd gelanceerd.

Zoals altijd is de beste kans om een van de gelimiteerde sneakers te blijven haken waarschijnlijk na de eerste lancering, zodra ze verschijnen op wederverkooppunten zoals StockX.

Interessant is dat, zoals we hierboven vermeldden, er eigenlijk twee verschillende kleurstellingen van de PG 5 x PlayStation zijn om uit te kiezen. De blauwe sneaker doet meer denken aan het startscherm van de console, met de tussenzool, veters en tong die een wit contrast bieden.

De witte variant lijkt ondertussen iets meer gekoppeld aan het ontwerp van de eigenlijke PS5. Het heeft zwart langs de voering en tong, met een blauwe Nike Swoosh en zool ook aanwezig - een knipoog naar de power-on look van de console.

Beide zullen, voor zover we kunnen zien, ook overal de iconische driehoek-cirkel-kruis-vierkant-stempel van Sony bevatten.

Voorlopig is het enige wat je hoeft te doen naar de sneakers staren en wachten op een meer concrete releasedatum. We zullen dit verhaal bijwerken als we meer weten.

Geschreven door Conor Allison.