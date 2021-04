Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony heeft aangekondigd dat PlayStation Now games gaat streamen met een resolutie van 1080p.

De cloudgaming-abonnementsservice van het bedrijf was voorheen beperkt tot een resolutie van 720p, hoewel een update nu de beeldhelderheid een grote sprong voorwaarts zal maken.

Sony geeft aan dat de upgrade de komende weken beschikbaar zal zijn voor gebruikers in Europa, de VS, Canada en Japan waar de service beschikbaar is.

PlayStation Now begint deze week met het uitrollen van ondersteuning voor het streamen van 1080p-compatibele games.



De uitrol zal de komende weken plaatsvinden in Europa, de VS, Canada en Japan, waar PlayStation Now beschikbaar is. pic.twitter.com/OEHWHtMTw8 - PlayStation (@PlayStation) 22 april 2021

Zoals geïllustreerd in de tweet van Sony hierboven, betekent dit echter niet noodzakelijk dat elke game de resolutieboost kan ontvangen. Sony geeft aan dat dit specifiek zal gelden voor "1080p-compatibele games", wat inhoudt dat in eerste instantie slechts een beperkt aantal titels ondersteuning zal hebben.

Deze lijst moet helaas nog worden gedeeld door Sony, en we weten ook niet of dit binnen PlayStation Now uitgelicht zal worden.

Toch is het een belangrijke stap voor het Sony-platform, omdat het de resolutie meer in lijn brengt met zijn belangrijkste concurrenten. Momenteel kan Amazon Luna 1080p bereiken, terwijl Google Stadia zelfs tot 4K-resolutie kan gaan. Microsofts Xbox Cloud Gaming test momenteel 1080p-ondersteuning en zou binnenkort beschikbaar moeten zijn.

Aangezien de service gebruikers toegang biedt tot titels van de drie vorige generaties consoles - waarvan er veel niet in staat zijn om de verheven hoogten van 1080p native te bereiken - kan het natuurlijk even duren voordat de bibliotheek met games met een hogere resolutie groeit.

Voor degenen met een betrouwbare verbinding is PlayStation Now zojuist een nog aantrekkelijkere service geworden om te overwegen. Maar zoals altijd blijft de echte test het steeds groter wordende aantal rivalen bijbenen.

Geschreven door Conor Allison.