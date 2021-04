Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - PlayStation test een nieuw voordeel voor PlayStation Plus-leden dat een bibliotheek met tv-programmas en films toevoegt om gratis te bekijken.

PlayStation Plus Video Pass bevindt zich momenteel alleen in de testfase en er zijn geen garanties dat deze wereldwijd zal worden vrijgegeven. Maar hier is een overzicht van wat u van de add-on kunt verwachten als en wanneer deze universeler wordt aangeboden.

PlayStation Plus is het betaalde lidmaatschapsprogramma van Sony dat gratis games voor PS4 en PS5 biedt , en toegang tot online multiplayer-gaming voor duizenden titels. PS Plus-abonnees krijgen ook exclusieve kortingen op game-aankopen via de PlayStation Store.

PS Plus Video Pass is een gratis add-on die momenteel een jaar lang in Polen wordt uitgeprobeerd.

Het gerucht ging voor het eerst op 21 april 2021, toen een logo "per ongeluk" op een van de online PlayStation.com-paginas werd geplaatst. Dit leidde ertoe dat velen dachten dat het binnenkort voor alle PS Plus-leden zou worden gelanceerd, maar dat lijkt niet het geval te zijn.

In plaats daarvan vertelde Nick Maguire, de vice-president van Sony Interactive Entertainment, aan de Poolse website Spiders Web dat het voorlopig alleen in zijn land beschikbaar zal zijn, totdat er voldoende gebruiksgegevens zijn verzameld. Helaas suggereerde hij zelfs dat het misschien helemaal niet op grote schaal wordt uitgebracht: "We willen zien hoe spelers zullen profiteren van een dergelijke service", zei hij (via VGC ).

"Welke titels kijken ze, waar geven ze om, hoe vaak gebruiken ze ze. In dit stadium kan ik echter niet zeggen of het zal worden gemaakt en hoe het testproces eruit zal zien voor andere markten, en de toekomst is voor PlayStation Plus Video Pass na de testperiode.

"We richten ons momenteel alleen op de Poolse markt, op Poolse spelers en wat zullen hun reactie zijn op het extra voordeel van het PS Plus-programma."

Laten we hopen dat de proef succesvol is en ook andere markten bereikt, waaronder het VK en de VS. Momenteel zijn er meer dan 20 tv-programmas en films beschikbaar om te bekijken op Video Pass, voornamelijk van Sony Pictures en de eigen tv-studios van het bedrijf. Deze omvatten Venom, Zombieland: Double Tap en Bloodshot (zoals weergegeven op de officiële flyer hierboven.

Elke drie maanden zal er nieuwe inhoud worden toegevoegd, zo wordt beweerd.

Als je in Polen woont en een PS Plus-abonnee bent, heb je nu toegang tot de Videopas. De proef loopt tot 22 april 2022.

Zoals hierboven vermeld, is er nog geen indicatie wanneer en zelfs of de service naar andere regios zal komen.

Het zou echter logisch zijn, aangezien Sony probeert de strijd aan te gaan met de krachttoer Xbox Game Pass Ultimate .

