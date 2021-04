Sony staat mogelijk op het punt de PlayStation Plus Video Pass te lanceren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony ziet eruit alsof het per ongeluk een nieuwe beloning heeft gelekt voor zijn PlayStation Plus-abonnees, nadat een van zijn sites per ongeluk het bovenstaande logo heeft geüpload.

De naam spreekt in sommige opzichten voor zich en suggereert dat Sony een videovleugel aan het voorbereiden is voor zijn abonnementsservice, waarschijnlijk als een manier om er waarde aan toe te voegen.

Of dit betekent dat gebruikers kortingen krijgen bij bestaande streamingdiensten, of, zoals Xbox Game Pass-aanbiedingen, gratis proefversies bij geselecteerde partners, is iets dat zal moeten wachten op een officiële aankondiging.

Een verwijderde beschrijving van de Poolse site van Sony voegde blijkbaar het volgende detail toe: “Een nieuw voordeel tijdelijk beschikbaar op PlayStation Plus… PS Plus Video Pass is een proefservice die actief is van 22.04.21 - 22.04.22. Het abonnementsvoordeel is beschikbaar voor PS Plus-gebruikers ”.

Het bijgevoegde venster van een jaar suggereert dat het bedoeld is om op 22 april te lanceren, dus we hebben maar een paar uur te wachten voordat we weten of dit echt komt.

Dit is allemaal enigszins verrassend, aangezien de PlayStation Store later dit jaar stopt met het aanbieden van videoverhuur en -aankopen - of dit deel uitmaakt van een ommekeer op dat front, valt ook te bezien.

Toch, met Xbox Game Pass die een steeds beter wordend aanbod van waarde biedt, zouden we ons voorstellen dat dit gewoon weer een poging is om PS Plus bij te werken tot iets dat voldoende kan concurreren met het abonnement van Microsoft. Dat is kortom goed nieuws voor gamers.

Geschreven door Max Freeman-Mills.