Sony maakt U-turn op PS3 en PS Vita winkelsluiting

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony heeft plannen om zijn digitale winkels voor PlayStation 3 en PS Vita te sluiten, geschrapt.

Eerder maakte het al bekend dat de winkels voor PS3, Vita en PSP op 2 juli van dit jaar zouden sluiten . Het heeft echter die beslissing voor een paar van de nog steeds gebruikte consoles vernietigd, waarbij alleen de "commerce-functionaliteit" van de PSP blijft bestaan zoals oorspronkelijk gepland.

"Toen we in eerste instantie de beslissing namen om de aankoopondersteuning voor PS3 en PS Vita stop te zetten, kwam dit voort uit een aantal factoren, waaronder uitdagingen voor commerciële ondersteuning voor oudere apparaten en de mogelijkheid om meer van onze middelen te richten op nieuwere apparaten waar het merendeel van onze gamers speelt door ”, zei SIE-president Jim Ryan op de PlayStation Blog .

"We zien nu dat velen van jullie ongelooflijk gepassioneerd zijn om in de nabije toekomst klassieke games op PS3 en PS Vita te kunnen blijven kopen, dus ik ben blij dat we een oplossing hebben kunnen vinden om de activiteiten voort te zetten."

Top PS4-games 2021: Beste PlayStation 4- en PS4 Pro-games die elke gamer moet bezitten Door Rik Henderson · 17 April 2021 We hebben een lijst met games samengesteld die het waard zijn om aan je bibliotheek toe te voegen, met veel koopjes.

De vernieuwde zet betekent nu dat PS3- en PS Vita-bezitters in de nabije toekomst games voor hun systemen kunnen blijven kopen en downloaden.

Eigenaars van een Sony PSP kunnen geen games meer kopen in de aangesloten winkel. Ze kunnen echter doorgaan met het downloaden van eerder gekochte en gratis games.

Geschreven door Rik Henderson.