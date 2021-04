Horizon Zero Dawn is nu gratis voor PS5- en PS4-bezitters

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Horizon Zero Dawn was een doorbraak van de PS4-generatie - een geheel nieuw intellectueel eigendom dat mensen over de streep trok met zijn weelderige wereld en grotendeels lonende gevechten, en Sony zorgt ervoor dat meer mensen de kans krijgen om het nu te spelen.

De game is de nieuwste toevoeging aan het lopende Play At Home-initiatief om mensen dingen te laten doen tijdens voortdurende lockdowns, en is nu gratis voor alle bezitters van PS4- en PS5-systemen. Dat betekent dat u het aan uw bibliotheek kunt toevoegen en volledig gratis kunt downloaden.

Het zal echter maar voor een beperkte tijd zo zijn - het raam loopt van 19 april om 20:00 uur PT (of 20 april 04:00 uur BST) tot 14 mei om 20:00 uur PT (of 15 mei 04:00 uur BST). ). Zorg er dus voor dat je het nu nog hebt, want dit is een van de meest indrukwekkende spellen van de afgelopen jaren.

Sterker nog, de aangeboden versie is de Complete Edition, die het omvangrijke en goed ontvangen Frozen Wastes-uitbreidingspakket bevat, zodat je nog meer gratis content krijgt wanneer je deze inwisselt.

Er komt ook een vervolg aan, met Horizon Forbidden West waar fans van de eerste game lang naar uitkijken - je kunt de onthullende trailer van die game hieronder bekijken.

