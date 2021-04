Morgen komt de eerste grote PS5-software-update van Sony

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony heeft bevestigd dat de eerste grote systeemsoftware-update voor de PlayStation 5 op 14 april wereldwijd wordt uitgerold, wat een reeks veranderingen in levenskwaliteit met zich meebrengt.

Het grootste is dat je nu je PS5-games kunt opslaan - maar niet spelen - op externe harde schijven, iets dat voorheen alleen beschikbaar was voor PS4-titels.

De grote teleurstelling aan onze kant is echter dat er nog geen einde in zicht is voor degenen die wachten tot Sony het M.2-uitbreidingsslot activeert waarmee de PS5 wordt geleverd. Wanneer dit bruikbaar is, kunnen gamers compatibele SSDs plaatsen om hun interne opslag met potentieel grote marges uit te breiden.

De blogpost waarin de update van april wordt beschreven, erkent echter dat deze functie nog steeds onderweg is, dus we kunnen in ieder geval vasthouden aan het feit dat deze uiteindelijk zou moeten verschijnen.

Andere veranderingen die eraan komen, zouden ervoor moeten zorgen dat de Game Base-hub een beetje gemakkelijker te navigeren wordt, waardoor je sneller tussen vrienden en feestjes kunt schakelen, en het zal het ook gemakkelijker maken om Share Play te gebruiken voor verschillende consolegeneraties.

We kunnen ook games verbergen in onze bibliotheek, automatisch updates vooraf downloaden, indien gewenst, het stemvolume van individuele spelers aanpassen in partychats en een paar andere gedetailleerde updates.

Met verbeteringen die ook komen in de PlayStation-app voor smartphones, ziet dit eruit als een vrij kleine update, maar alle verbeteringen zijn welkom. De PS5 heeft veel sterke punten, maar de gebruikersinterface kan soms nogal verwarrend zijn.

