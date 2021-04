Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony zou een grote stap naar mobiel gamen kunnen plannen, zoals blijkt uit een recente vacature die erin stond.

De functie, die voor het eerst werd opgemerkt door Euro Gamer , is voor de "Head of Mobile, PlayStation Studios, SIE" en zoekt een kandidaat die "verantwoordelijk zou zijn voor het opbouwen en opschalen van een team van mobiele leiders en die als hoofd hiervan zal dienen. nieuwe business unit binnen PlayStation Studios ". In de functiebeschrijving stond ook dat de kandidaat zich moet concentreren op het succesvol aanpassen van de populairste franchises van PlayStation voor mobiel, en dat er een stappenplan moet worden ontwikkeld voor een periode van drie tot vijf jaar.

Sonys bedoelingen met de nieuwe baan zijn dus vrij duidelijk: het wil meer mobiele leiders, waaronder iemand die zijn nieuwe eenheid leidt met PlayStation Studios. En het klinkt alsof de meest populaire titels van Sonys franchises aan dek zijn om te worden aangepast voor telefoons. Houd er rekening mee dat het bedrijf al games voor mobiele gebruikers aanbiedt, zoals Uncharted: Fortune Hunter. Het heeft ook een speciaal publicatielabel voor mobiele games, genaamd PlayStation Mobile.

Maar aangezien Sony een roadmap plant die vijf jaar zou kunnen duren, vermoeden we dat het nog een tijdje zal duren voordat we populaire PlayStation-games op mobiel zien komen.

Geschreven door Maggie Tillman.