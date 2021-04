Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De dingen lijken achter de schermen bij Sony te veranderen, met zijn tactieken rond PlayStation-games die blijkbaar sterk neigen naar grote, blockbuster-titels.

Een van die aankomende games is een nieuwe remake van de eerste The Last of Us, die aanvankelijk op PS3 uitkwam voordat hij de eerste keer werd geremasterd voor PS4.

Volgens een sappig rapport van Jason Schreier van Bloomberg , werd de game aanvankelijk beheerd door een andere studio onder het roer van Sony en was het misschien de bedoeling dat het in een pakket zou komen met The Last of Us Part II.

Dat is duidelijk niet gebeurd, en de game is in plaats daarvan teruggegaan onder de hoede van Naughty Dog, gezien zijn ervaring en bekendheid met het IP-adres dat het in 2013 heeft gemaakt.

Hoe ver de remake nu is, is verre van duidelijk, en het is ook wazig of het weer een high-fidelity-remaster is, die details en grafische bekwaamheid toevoegt, of een meer uitgebreide remake die zou kunnen afwijken van het origineel.

De bredere context achter dit verhaal is echter dat Sony zijn inspanningen lijkt te consolideren en kleinere games niet meer als onafhankelijke projecten lijkt te maken.

In plaats daarvan, volgens de rapportage van Schreier, zijn blockbusters het doel - grote, AAA-games die de verkoop stimuleren en hopelijk franchises vestigen. Days Gone wordt echter genoemd als een voorbeeld van een spel dat, zelfs al is het winstgevend, geen vervolg krijgt na de lange draagtijd die nodig was om op de markt te komen.

Er is duidelijk verandering in de lucht op een paar niveaus van Sonys strategie voor PlayStation, met Microsofts Xbox Game Pass-game en ontwikkelaarsaankopen die mogelijk golven maken. We wachten ondertussen op meer nieuws over de remake van The Last of Us, hoewel we onze adem niet zullen inhouden alsof het op een of andere manier aanstaande is.

Geschreven door Max Freeman-Mills.