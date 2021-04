Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je ons om één woord zou vragen om de consoles van de laatste generatie samen te vatten, zouden we "remasters" zeggen. De Xbox One en PlayStation 4 waren ermee overspoeld. Zelfs remasters van remasters overstroomden winkels.

Het was logisch, om eerlijk te zijn. Met de grotere verwerkingskracht en aanzienlijke grafische upgrades - tot 4K op PS4 Pro en Xbox One X - zouden games er aanzienlijk beter uit kunnen zien dan hun respectievelijke PS3- en Xbox 360-tegenhangers.

Hoewel dePS5 en Xbox Series X / S ook een veel krachtigere verwerking hebben, is er minder behoefte aan geremasterde games van de laatste generatie. Ze kunnen eenvoudig worden verbeterd voor het huidige gen. En zijn.

We hebben al systeemniveau, game-changing boosts in frame rate gezien voor een aantal titels, zoals Days Gone en God of War op PS5, en Skyrim en Super Luckys Tale op Xbox Series X / S (dankzij de FPS Boost voorzien zijn van). Zelfs resolutie- en detailupgrades.

Sommige ontwikkelaars pushen ook hun eigen updates voor bestaande games, vaak gratis, waaronder Marvels Avengers en Crash Bandicoot 4. Nu heeft Zombie Army 4: Dead War een belangrijke patch van de huidige generatie gekregen en dat zette ons aan het denken. Misschien hebben we eindelijk het einde gezien van de onnodige stroom remasters.

Immers, ZA4 draait nu op 4K60 op PS5 (met dynamische resolutieschaling waar nodig), terwijl de Xbox Series X-versie zelfs de extra optie krijgt om het af te spelen op 1080p 120Hz. Beide krijgen ook laadoptimalisaties dankzij SSD-opslag en intelligente laadtechnologie.

Het beste nieuws is dat het ook een gratis upgrade is. Eigenaren van een PS5 en Xbox Series X / S hoefden misschien niet eens iets te doen - het kan er automatisch zijn zodat je het al kunt proberen.

Het is dit soort extra ondersteuning dat voor ons al bepalend is voor deze nieuwe generatie gaming. Waar je voorheen opnieuw in een game moest investeren om het beter te laten werken op je nieuwe computer, krijg je het nu gratis of tegen een kleine update-vergoeding.

We zullen de achterkant van remasters helemaal niet zien - we kokhalzen tenslotte om iets te zien, alles over Final Fantasy VII Remake hoofdstuk 2 - maar dankzij een hele reeks moreel verantwoordelijke, zorgzame game-ontwikkelaars en -uitgevers, en wat lijkt te zijn een verandering in houding ten opzichte van nieuwe hardware zijn, kunnen we onze centen sparen voor nieuwe games. Niet alleen verknipte remakes van oude favorieten.

Geschreven door Rik Henderson.