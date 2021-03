Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er gaan al een tijdje geruchten dat de oudere digitale winkels van Sony zouden kunnen worden gesloten, en een nieuw rapport suggereert dat ze niet veel meer tijd meer hebben. Blijkbaar zullen de PS3-, PS Vita- en PSP-winkels deze zomer allemaal stoppen met werken.

Dat betekent dat je geen digitale titels voor de apparaten in kwestie kunt kopen, waardoor de markt kleiner wordt dan alleen fysieke exemplaren die tweedehands worden verkocht. Dat betekent op zijn beurt dat als je een van deze consoles hebt en al lang zin hebt om een zeldzaam spel of DLC-pakket digitaal op te halen, dit het moment is om het te doen.

Volgens TheGamer heeft een bron die bekend is met het besluit bevestigd dat het waarschijnlijk in juli zal worden aangenomen voor de PSP en PS3, en eind augustus voor de Vita - hoewel we hopen dat Sony deze data met een flinke portie waarschuwing om mensen voor te bereiden.

Aangezien de PSP-winkel 16 jaar heeft geduurd en de PS3 de 15 heeft gehaald, is het geen verrassing dat ze sluiten (de winkel van Vita is 10 jaar oud), maar het roept nog steeds enige verontwaardiging op over het gebrek aan conservering dat het biedt. . Er zijn tal van games die alleen via deze platforms beschikbaar zijn en die nu functioneel gezien onmogelijk legaal te kopen zijn, wat jammer is.

De werkaanname is dat gamers nog steeds in staat zullen zijn om games die ze digitaal bezitten opnieuw te downloaden, maar dat is voorlopig ook niet bevestigd. Een officiële aankondiging is blijkbaar gepland voor later deze maand, dus we zouden niet te lang moeten wachten om meer te horen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.