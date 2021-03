PS5 VR-controllers onthuld, ontworpen voor PSVR 2 van de volgende generatie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony Interactive Entertainment heeft het deksel op de controllers opgetild voor de volgende versie van de PlayStation VR- headset.

De PSVR van de volgende generatie is al bevestigd als in ontwikkeling voor PS5 en wordt geleverd met geheel nieuwe controllers. Deze zijn nu onthuld in een officiële blogpost.

De volgende generatie VR-controllers zien eruit als equivalenten van Oculus, met een "bol" -vorm die zich om elke hand wikkelt. Ze zullen echter ook worden geleverd met dezelfde soort adaptieve trigger en haptische feedbacktechnologie als op de nieuwste PS5 DualSense-controller.

Elke VR-controller heeft één adaptieve triggerknop die dynamische feedback geeft, afhankelijk van het spel. Net als bij de DualSense kunnen sommige taken de triggergevoeligheid veranderen, zodat u het gevoel krijgt dat het moeilijker wordt om in te drukken.

Haptische feedback geeft je aanraaksensaties via de controllers, afhankelijk van het terrein of de evenementen in de game. Ook komt er vingeraanraakdetectie in de controllers, die weet waar je vingers in het toestel zitten.

De controller wordt ook gevolgd door de nieuwe VR-headset, in plaats van een bewegingscamera, voor meer nauwkeurigheid.

De kenmerkende PlayStation-knoppen worden verdeeld over de twee controllers, terwijl de L1- en R1-knoppen "grip" -knoppen worden om objecten in games te grijpen.

Meer details over de VR-controllers en headset voor PS5 zullen worden aangekondigd, en prototypes zullen binnenkort naar de ontwikkelgemeenschap gaan. We houden je op de hoogte.

Geschreven door Rik Henderson.