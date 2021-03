Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Eigenaars van PlayStation 5, PS4 en PSVR krijgen meer traktaties naarmate het voorjaarsevenement Play at Home van Sony doorgaat.

De 2016-versie van Ratchet & Clank is al beschikbaar om te downloaden en gratis te houden , terwijl anime-streamingdiensten Funimation en Wakanim vanaf 25 maart 90 dagen gratis proefperiodes zullen geven aan alle PlayStation- console-eigenaren.

Nu heeft Sony aangekondigd dat er de komende maanden nog eens 10 games voor niets worden weggegeven,

Hoofdact in de nieuwe golf is Horizon Zero Dawn , een van de beste PS4-games die er ook geweldig uitziet opPS5 .

De actie-RPG kan vanaf 19 april 2021 gratis worden gedownload. Na het downloaden mag je hem houden, hoewel hij slechts een beperkte tijd beschikbaar zal zijn. Je moet ervoor zorgen dat je het voor 14 mei vasthoudt.

Daarnaast zijn vanaf donderdag 25 maart negen extra indiegames gratis beschikbaar, waaronder vier voor de PSVR- headset. U kunt de onderstaande lijst zien. Ze zijn allemaal beschikbaar tot 22 april.

Abzû

Betreed de Gungeon

Rez Oneindig

Subnautica

De getuige

Astro Bot-reddingsmissie

Mos

Thumper (werkt ook op PS4 / PS5 zonder PSVR)

Papieren beest

En als je je exemplaar van Ratchet & Clank (naar onze mening een van de beste platformgames op PlayStation) nog niet hebt bemachtigd, zorg er dan voor dat je dit eind maart doet. Het gratis aanbod loopt af op 31 maart.

