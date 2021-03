Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De PlayStation 5 wordt nog niet eenvoudiger om te kopen, op basis van de ervaringen van de meeste mensen in de afgelopen weken, maar sommige retailers zijn eindelijk op zoek naar verschillende manieren om de chaos van het aanvullen met geluk te organiseren.

Er wordt een nieuw loterij-systeem opgestart, de PS5 Priority Pass, waarmee mensen de kans krijgen om naar een Currys-winkel te gaan om de console te kopen wanneer deze op voorraad is. Dit klinkt gedeeltelijk als een manier om ervoor te zorgen dat honderden niet komen opdagen als de lockdowns voorbij zijn en fysieke winkels de console opnieuw bevoorraden.

Mensen kunnen hier binnenkomen op de Currys-website en als ze winnen, krijgen ze een code per e-mail die 72 uur geldig is. Dat is hun etalage om naar de winkel te gaan die ze toegewezen hebben gekregen en om hun aankoop af te ronden.

Dit gaat allemaal van start vanaf 12 april, wanneer de richtlijnen van de Britse regering rond vrijetijdsbesteding en winkelen ontspannen, zodat mensen naar dergelijke winkels kunnen gaan.

Top PS4-games 2021: Beste PlayStation 4- en PS4 Pro-games die elke gamer moet bezitten Door Rik Henderson · 15 februari 2021 We hebben een lijst met games samengesteld die het waard zijn om aan je bibliotheek toe te voegen, met veel koopjes.

Dit klinkt als een solide manier om te proberen te voorkomen dat scalpers wegkomen met alle PS5-aandelen, hoewel het feit dat het persoonlijk is hier de echte factor is. Dit is geen online loterij, dus het probleem van het aanvullen van websites lijkt helaas waarschijnlijk aan te houden.

Geschreven door Max Freeman-Mills.