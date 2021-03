Dit is de coolste PS5 ter wereld ... letterlijk

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een pc-modder heeft gebouwd wat de coolstePlayStation 5 moet zijn. Naast nieuwe carrosseriewerkzaamheden, is het aangepast met een volledig waterkoelsysteem om ervoor te zorgen dat het altijd op topprestaties zal werken.

De Vietnamese customiser hoopt ook een aangepaste versie van de console te bouwen die in de toekomst commercieel wordt verkocht.

Het eerste model vervangt bijna de hele PlayStation- carrosserie door nieuwe platen en onderdelen, plus volledige waterkoeling die je zichtbaar kunt zien als onderdeel van het uiteindelijke ontwerp.

Zoals gerapporteerd door VGC , plaatste Nhenhophach ook een video van zijn build, waarin hij stelt dat zijn bedrijf ook hoopt PS5-hardware te integreren in een toekomstige pc-build.

De video toont ook thermische prestatietests op het voltooide model: "Er is geen manier om de temperatuur van de APU-kern van PS5 en geheugenchips precies te meten", zei de modder.

"Het testen is gedaan op een manier die veel tijd kost om te spelen. [Maar] op basis van de watertemperatuur en de temperatuur van de achterplaat kunnen we de prestaties van dit systeem op de een of andere manier meten."

Het zal interessant zijn om te zien of Nhenhophach ook de Xbox Series X op zich neemt, hoewel dat er technisch al uitziet als een minitower-pc.

Geschreven door Rik Henderson.