(Pocket-lint) - Gran Turismo is een van de meest legendarische racegame-franchises, een simulator die realistisch racen bood lang voordat veel van zijn moderne concurrenten zelfs maar bedacht waren.

Nu de PS5 in het wild is, komt Gran Turismo terug voor zijn zevende game, en de hype is echt. Blijf lezen om alles te weten te komen over deze populaire racegame voordat deze wordt uitgebracht.

De bovenstaande trailer voor Gran Turismo 7 kwam uit in juni 2020, toen Sony voor het eerst een aantal games op de PlayStation 5 onthulde, en sindsdien hebben we niet veel nieuws over de game gehad.

Aanvankelijk hoopten we op een releasedatum voor 2021, omdat het niet waarschijnlijk leek dat het met de console zou starten, maar dat is nu verdwenen. Gran Turismo-games komen notoir pas uit als ze helemaal klaar zijn bevonden, en de laatste informatie is dat GT7 in een releasedatum voor 2022 is geglipt.

Jim Ryan bevestigde in een recent interview dat de oorzaak van de vertraging, net als bij zoveel andere games, de chaos is die door COVID-19 in de ontwikkeling is veroorzaakt, en dat is zeker iets waar we mee kunnen sympathiseren!

We kunnen 100% zeker zijn als het gaat om het favoriete platform van Gran Turismo 7: het is een vanaf de grond af aan PlayStation 5-game. Hoe leuk het ook zou zijn om je voor te stellen dat het ook op de PS4 zou kunnen verschijnen, dat gaat nooit gebeuren.

De visuele upgrade die de game met zich meebrengt, gaat gewoon verder dan die oude hardware, dus dit is een pure next-gen-titel. Onnodig te zeggen dat het, als een van de meest langdurige exclusieve franchises van Sony, ook niet op weg zal zijn naar Xbox- of Switch-gamers.

Een pc-release is een interessanter idee, gezien de recente stap van Sony om meer exclusieve producten op dat platform te publiceren, maar we denken nog steeds dat het zeer onwaarschijnlijk is dat het bij de lancering zal komen als dit ooit gebeurt.

Het goede aan de onthullende trailer van Gran Turismo 7, hierboven, is dat er een flink stuk gameplay in zat om ons een duidelijk beeld te geven van hoe de game eruitziet.

Het eerste grote gebied dat moet worden afgedekt, is visuele getrouwheid - GT7 wordt duidelijk een absoluut prachtig spel. De trailer is uitdrukkelijk ontworpen om herhaaldelijk te pronken met de reflecties die hij nu aankan, en vanaf hier zoeken ze de hele wereld op als full ray tracing.

Sony heeft bevestigd dat de game gericht zal zijn op 60 FPS, zoals je kunt zien in de beelden, en dat het ook ondersteuning biedt voor 4K en HDR. Of het die allemaal kan beheren, met ray tracing, is iets dat nog moet worden bezien, maar het kan geen kwaad om optimistisch te zijn. Als exclusieve titel zou het tenslotte goed geplaatst moeten zijn om het gebruik van de hardware van de PS5 te maximaliseren.

De game zal ook profiteren van de SSD van de PS5 voor snelle laadtijden, en de DualSense-controller zal ook een mooie upgrade zijn. Het heeft adaptieve triggerinstellingen en haptische feedback om je verder onder te dompelen. Voeg lagen toe aan 3D-audio en het zal profiteren van alle toeters en bellen van de PS5.

We weten uit het verleden dat Gran Turismos een enorm scala aan zorgvuldig nagemaakte autos uit het echte leven verwachten om over circuits te rijden, en het is duidelijk dat ze allemaal kunnen worden aangepast met kleurstellingen en deels kunnen worden verwisseld om ze af te stemmen op uw exacte behoeften en voorkeuren vóór een bepaalde tijd. ras.

De trailer laat ook een beetje zien van wat lijkt op een carrièremodus, met personages die je door enkele menus leiden, en het lijkt erop dat er veel verschillende manieren zijn om te spelen.

Op de baan verwachten we echter dat het een traditionele Gran Turismo-game wordt - wat betekent dat het bestraffend realistisch is met alle afgewezen assists en een racer die dichter bij de hardcore neigt dan de meeste andere opties die er zijn. Voor puristen zal het een droom zijn, en zelfs voor degenen die niet al te veel geven om nauwkeurig gemodelleerde ophangingsmodi, zouden de beelden meer dan genoeg moeten zijn om het echt verleidelijk te maken.

Geschreven door Max Freeman-Mills.