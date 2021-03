Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony heeft wat VR-aankondigingen te doen, en het verspreidt ze in de loop van de dag - we weten dat we nieuws zullen krijgen over zes verschillende projecten voor PSVR, dus er is genoeg om naar uit te kijken.

Het nieuws zou af en toe naar buiten moeten komen, in plaats van in één geconcentreerde burst, dus kom regelmatig terug, want we zullen dit stuk updaten met meer trailers en informatie zodra het uitkomt.

Ten eerste, niet tevreden met de release van Deathloop binnenkort, wringt Bethesda zich in een andere exclusieve PlayStation-titel voordat Microsoft de aankoop afrondt: Doom 3 VR Edition. Dit is ook een beetje meer een verrassing en brengt ids bloederige shooter naar VR.

De game komt uit op 29 maart, dus er is nauwelijks tijd om te wachten voordat je het kunt spelen, en het bevat de volledige Doom 3-campagne naast beide uitbreidingen, Resurrection of Evil en The Lost Mission.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 3 maart 2021

Dat is ongeveer 15 uur chaos om van te genieten, en het is een geweldig excuus om een klassieker uit 2004 opnieuw te bezoeken - de leeftijd van de game is ongetwijfeld een van de redenen waarom het zo geschikt is voor VR, wat grafisch veeleisender kan zijn.

Er zijn ook een aantal leuke extras voor VR-spelers, zoals een snelle draai van 180 graden en de allerbelangrijkste zaklantaarns die op een pistool zijn gemonteerd om de griezeligheidsfactor echt te versterken voor wat een nogal eng spel was, vooral in vergelijking met de meer hectische moderne Doom titels.

Geschreven door Max Freeman-Mills.