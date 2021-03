Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De nominaties voor de British Academy Games Awards 2021 zijn bekend en The Last of Us Part II heeft records gebroken door naar voren te komen in 13 van de 17 categorieën.

Er zijn ook enkele verrassingen, niet in de laatste plaats dat de veel verguisde Cyberpunk 2077 vier nominaties heeft ontvangen.

PlayStation zal echter in de wolken zijn, omdat het mogelijk het bord zou kunnen vegen wanneer de BAFTA-ceremonie op donderdag 25 maart wordt gehouden. Naast LOU2 hebben andere PS4- en PS5-exclusives meerdere nominaties verzameld.

Ghost of Tsushima staat tweede op de algemene lijst met 10 nominaties. Marvels Spider-Man: Miles Morales haalde er zeven. Dreams heeft er vijf, terwijl Sackboy: A Big Adventure er vier krijgt.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 2 maart 2021

Nintendos Animal Crossing: New Horizons is vrijwel de enige uitzondering hoger op de lijst. Het ontving in totaal vijf nominaties.

Je kunt de volledige lijst met nominaties hieronder bekijken. Je kunt de BAFTA Games Awards 2021 live online bekijken via een livestream van 90 minuten.

DOOM EEUWIG

FINAL FANTASY VII REMAKE

MARVELS SPIDER-MAN: MILES MORALES

ORI EN DE WIL VAN DE WISPEN

GEEST

DE LAATSTE VAN ONS DEEL II

CYBERPUNK 2077

DROMEN

GEEST VAN TSUSHIMA

HADES

HALF LEVEN: ALYX

DE LAATSTE VAN ONS DEEL II

ASTROS SPEELKAMER

GEEST VAN TSUSHIMA

HADES

HALF LEVEN: ALYX

MARVELS SPIDER-MAN: MILES MORALES

DE LAATSTE VAN ONS DEEL II

DIEREN KRUISEN: NIEUWE HORIZONEN

GEEST VAN TSUSHIMA

HADES

HALF LEVEN: ALYX

MARVELS SPIDER-MAN: MILES MORALES

DE LAATSTE VAN ONS DEEL II

DROMEN

F1 2020

HERFST JONGENS

RÖKI

SACKBOY: EEN GROOT AVONTUUR

DE LAATSTE CAMPFIRE

AIRBORNE KONINKRIJK

OPROEP VAN DE ZEE

AAS

FACTORIO

RÖKI

DE FALCONEER

DESTINY 2: VOORBIJ LICHT

DROMEN

HERFST JONGENS

FORTNITE

GEEN MANS HEMEL

ZEE VAN DIEVEN

DIEREN KRUISEN: NIEUWE HORIZONEN

ASTROS SPEELKAMER

DROMEN

HERFST JONGENS

MINECRAFT DUNGEONS

SACKBOY: EEN GROOT AVONTUUR

DIEREN KRUISEN: NIEUWE HORIZONEN

VOORDAT IK HET VERGEET

DROMEN

GEEST

VERTEL ME WAAROM

DE LAATSTE VAN ONS DEEL II

DIEREN KRUISEN: NIEUWE HORIZONEN

ASTROS SPEELKAMER

GEEST VAN TSUSHIMA

HADES

HALF LEVEN: ALYX

DE LAATSTE VAN ONS DEEL II

DIEREN KRUISEN: NIEUWE HORIZONEN

DIEPE ROTS GALACTISCH

HERFST JONGENS

GEEST VAN TSUSHIMA

SACKBOY: EEN GROOT AVONTUUR

VALORANT

GEEST VAN TSUSHIMA

HADES

MARVELS SPIDER-MAN: MILES MORALES

ORI EN DE WIL VAN DE WISPEN

SACKBOY: EEN GROOT AVONTUUR

DE LAATSTE VAN ONS DEEL II

MOORDENAARS CREED VALHALLA

CYBERPUNK 2077

GEEST VAN TSUSHIMA

HADES

KENTUCKY ROUTE ZERO: TV-EDITIE

MARVELS SPIDER-MAN: MILES MORALES

AAS

HERFST JONGENS

GEEST VAN TSUSHIMA

HADES

KENTUCKY ROUTE ZERO: TV-EDITIE

GEEST

ASHLEY JOHNSON als Ellie in The Last of Us Part II

CHERAMI LEIGH als Female V in Cyberpunk 2077

CODY CHRISTIAN als Cloud Strife in Final Fantasy VII Remake

DAISUKE TSUJI als Jin Sakai in Ghost of Tsushima

LAURA BAILEY als Abby in The Last of Us Part II

NADJI JETER als Miles Morales in Marvels Spider-Man: Miles Morales

CARLA TASSARA als Judy Alvarez in Cyberpunk 2077

JEFFREY PIERCE als Tommy in The Last of Us Part II

LOGAN CUNNINGHAM als Hades, Achilles, Poseidon, Asterius, Charon en de verteller in Hades

PATRICK GALLAGHER als Khotun Khan in Ghost of Tsushima

SHANNON WOODWARD als Dina in The Last of Us Part II

TROY BAKER als Joel in The Last of Us Part II

DEMONS ZIELEN

DOOM EEUWIG

DROMEN

VLUCHTSIMULATOR

MARVELS SPIDER-MAN: MILES MORALES

DE LAATSTE VAN ONS DEEL II

DIEREN KRUISEN: NIEUWE HORIZONEN

OPROEP: WARZONE

GEEST VAN TSUSHIMA

HADES

DE LAATSTE VAN ONS DEEL II

VALORANT

Geschreven door Rik Henderson.