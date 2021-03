Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sony heeft zijn Play at Home-initiatief teruggebracht omPlayStation 5- en PS4-bezitters te belonen tijdens de aanhoudende pandemie. En vanaf vandaag is Ratchet & Clank gratis beschikbaar.

Je kunt de remake uit 2016 van Insominiacs beste platformgame tot nu toe downloaden tot eind maart (technisch gezien 4 uur BST op 1 april 2021). Eenmaal gedownload, kun je het voor altijd bewaren - je hoeft geen PS Plus- lid te zijn.

Het werkt op PS4 en PS5 - de laatste door achterwaartse compatibiliteit.

Het Play at Home-evenement loopt tot eind juni en bevat andere weggeefacties en aanbiedingen.

Als onderdeel van het initiatief zullen anime-streamingdiensten Funimation en Wakanim vanaf 25 maart gratis proefversies in hun gerespecteerde servicelanden verlengen tot 90 dagen.

Andere entertainmentaanbiedingen en gratis games / games met korting kunnen binnenkort worden aangekondigd.

Vorig jaar werden zowel Uncharted: The Nathan Drake Collection als Journey gratis weggegeven als onderdeel van Play at Home.

De release van Ratchet & Clank in 2016 viel samen met de release van de animatiefilm. De film was gebaseerd op de originele game uit 2002, terwijl de remake losjes op de film was gebaseerd. Dat klinkt misschien een beetje verwarrend, maar het eindresultaat is een uitstekende platformgame. Vooral gratis.

Geschreven door Rik Henderson.