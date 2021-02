Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Sinds de PS5 uitkwam, is opslagruimte een van de weinige uitdagingen voor degenen die het geluk hebben gehad om er een te bemachtigen. De 825 GB SSD van de console betekent een werkelijk bruikbaar aantal van 667 GB, en dat vult zich enorm snel.

Als je een Call of Duty-speler bent, heb je tussen Warzone, Cold War en Modern Warfare in één klap afscheid genomen van meer dan de helft ervan. Net als vele anderen hebben we ons vastgehouden aan het feit dat Sony vóór de lancering zei dat de mogelijkheid om de interne opslag van de PS5 uit te breiden eraan kwam.

De officiële demontagevideo laat zien hoe gemakkelijk het is om toegang te krijgen tot een extra NVMe-sleuf op de console, waar een nieuwe SSD kan worden toegevoegd, op voorwaarde dat deze voldoet aan de specificaties die nodig zijn voor de PS5-games, maar de functionaliteit is momenteel niet ingeschakeld.

Dat kan echter binnenkort veranderen - Bloomberg meldt dat er deze zomer een firmware-update komt om SSD-uitbreiding mogelijk te maken, wat veel gamers als muziek in de oren zal klinken.

Interessant genoeg zegt het rapport ook dat de firmware-update nieuwe ventilatorinstellingen voor de PS5 zal ontgrendelen om die extra schijf af te laten koelen - dat klinkt volkomen logisch, hoewel iedereen die een PS4 bezat, op zijn hoede zal zijn voor alles dat zou kunnen zorgen voor luidere geluidsinstellingen. De PS5 is voorlopig lekker stil, dus hopelijk maakt het toevoegen van je eigen SSD daar geen einde aan.

Sony heeft op zijn eigen kant duidelijk gemaakt dat het geen datum heeft vastgesteld voor de functionaliteit en niets aan te kondigen heeft, dus we hebben geen indicatie wanneer we het nauwkeuriger kunnen verwachten, maar zodra het live gaat, hebben we Ik heb een gids klaarstaan die u laat zien hoe u het proces zelf kunt aanpakken.

Geschreven door Max Freeman-Mills.