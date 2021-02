Sony belooft meer PS5-aandelen in de tweede helft van 2021

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Iedereen die nu (of de afgelopen maanden) een PlayStation 5 probeert te kopen, weet heel goed hoe dun de voorraad op de grond in alle gebieden blijft - de dagen dat je online kunt ronddwalen en gemakkelijk kunt uitchecken met een console lijkt ver, nog ver weg.

Jim Ryan, de grote baas van PlayStation, deed deze week de interviewrondes, niet in de laatste plaats om de aandacht te vestigen op Sonys voortdurende toewijding aan PSVR en het bestaan van een aanstaande headset voor de PS5, gepland in 2022.

Er zijn hem echter ook enkele voor de hand liggende vragen gesteld over het voorraadtekort, en zijn antwoorden hebben enkele gemengde zegeningen te bieden. Aan de ene kant is hij duidelijk dat het wereldwijde tekort aan halfgeleiders betekent dat het niet veel gemakkelijker wordt als het gaat om het produceren van meer consoles.

Dat klinkt niet al te veelbelovend, maar hij heeft ook duidelijk gezegd dat er het hele jaar door meer voorraad zal zijn en dat de tweede helft van 2021 een gemakkelijkere plek voor consumenten zou moeten worden, aangezien de vraag langzaam maar zeker begint te bevredigen.

De sappigste hap komt uit zijn gesprek met de Financial Times : "Het zal elke maand beter worden in 2021. Het tempo van de verbetering in de toeleveringsketen zal in de loop van het jaar toenemen, dus tegen de tijd dat we bij de tweede helft komen. van [2021], je zult echt behoorlijke cijfers zien. "

Dat is opwindender, en zou hopelijk moeten betekenen dat meer mensen de kans krijgen om voor het eerst een echt uitstekende nieuwe console te bemachtigen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.